إمام يلفظ أنفاسه لحظة الأذان.. وآخر كلماته الحياة قصيرة

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- Khaberni) خبرني - سادت حالة من الحزن بين أبناء مركز أبوتشت شمال محافظة قنا بصعيد مصر، إثر وفاة الشيخ سيد مرعي، إمام مسجد بالأوقاف، أثناء أذان الجمعة بعد صراعه مع المرض.
وقال أحد أهالي القرية إن الشيخ مرعي هو ابن من أبناء قرية السليمات بمركز أبوتشت، وكان يعمل إمام مسجد بوزارة الأوقاف، تعرض لمرض منذ فترة ولزم الفراش وتوفي أمس أثناء رفع أذان الجمعة.
كما أكد الأهالي أنه رغم مرضه لم تنقطع دروسه وكان ينشر الدروس الدينية على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكان قد نشر الشيخ سيد مرعي منذ أيام على صفحته بالتواصل الاجتماعي كلمات "تسامحوا الحياة قصيرة، فغدًا سنرحل جميعا إلى الله"، ونعاه المئات من أهالي قريته بكلمات مؤثرة.
ويقول الأهالي على مواقع التواصل إن قرية السليمات ومركز أبو تشت ومحافظة قنا بكاملها في حالة حزن شديد على فراق رجل الخير وصفحات السوشيال ميديا امتلأت بدفاتر العزاء داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
واتضح أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية وهبوط حاد بالدورة الدموية، داخل المسجد، وجري نقله إلى مستشفى أبو تشت المركزي واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
وفاة مدرس أثناء صلاة الجمعة وفي سياق مصل، تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عندما توفي مدرس مصري أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد الشيخ غراب في حدائق القبة بمحافظة القاهرة.
وسقط المتوفي فجأة ولم يكن يعلم المصلين أنه توفى، واجتمعوا المصلين على جثمانه في محاولة لإنعاشه وإفاقته، إلا أنهم وجدوه جثة هامدة، وعلى الفور تواصل المتواجدون مع الإسعاف والتي أتت ما بين الأذان والإقامة وتأكدوا من وفاة المدرس.
المدرس يدعى محمود عبدالمعطي وعمره 52 عامًا، ويعمل مدرس بمدرسة قليوب الثانوية الصناعية، دخل مسجد الشيخ غراب في حدائق القبة لأداء صلاة الجمعة، وخرج منه متوفيًا.
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