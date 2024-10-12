إمام يلفظ أنفاسه لحظة الأذان.. وآخر كلماته الحياة قصيرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - سادت حالة من الحزن بين أبناء مركز أبوتشت شمال محافظة قنا بصعيد مصر، إثر وفاة الشيخ سيد مرعي، إمام مسجد بالأوقاف، أثناء أذان الجمعة بعد صراعه مع المرض.

وقال أحد أهالي القرية إن الشيخ مرعي هو ابن من أبناء قرية السليمات بمركز أبوتشت، وكان يعمل إمام مسجد بوزارة الأوقاف، تعرض لمرض منذ فترة ولزم الفراش وتوفي أمس أثناء رفع أذان الجمعة.

كما أكد الأهالي أنه رغم مرضه لم تنقطع دروسه وكان ينشر الدروس الدينية على حسابه الشخصي عبر موقع فيسبوك.

وكان قد نشر الشيخ سيد مرعي منذ أيام على صفحته بالتواصل الاجتماعي كلمات "تسامحوا الحياة قصيرة، فغدًا سنرحل جميعا إلى الله"، ونعاه المئات من أهالي قريته بكلمات مؤثرة.

ويقول الأهالي على مواقع التواصل إن قرية السليمات ومركز أبو تشت ومحافظة قنا بكاملها في حالة حزن شديد على فراق رجل الخير وصفحات السوشيال ميديا امتلأت بدفاتر العزاء داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واتضح أن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية وهبوط حاد بالدورة الدموية، داخل المسجد، وجري نقله إلى مستشفى أبو تشت المركزي واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وفاة مدرس أثناء صلاة الجمعة وفي سياق مصل، تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عندما توفي مدرس مصري أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد الشيخ غراب في حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وسقط المتوفي فجأة ولم يكن يعلم المصلين أنه توفى، واجتمعوا المصلين على جثمانه في محاولة لإنعاشه وإفاقته، إلا أنهم وجدوه جثة هامدة، وعلى الفور تواصل المتواجدون مع الإسعاف والتي أتت ما بين الأذان والإقامة وتأكدوا من وفاة المدرس.

المدرس يدعى محمود عبدالمعطي وعمره 52 عامًا، ويعمل مدرس بمدرسة قليوب الثانوية الصناعية، دخل مسجد الشيخ غراب في حدائق القبة لأداء صلاة الجمعة، وخرج منه متوفيًا.