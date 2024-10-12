ماسبب الرعاش عند كبار السن؟ وإلى ماذا يشير؟

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- Khaberni) خبرني - غالباً ما يعاني كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً من”الرعاش“، وهو ليس خطراً على الحياة ولكنه قد يشير إلى وجود خطر صحي خفي.
هناك نوعان من الرعاش: رعاش التمرين ورعاش الراحة.
يمكن أن يحدث الرعاش أثناء الراحة بسبب اضطرابات عصبية مثل مرض باركنسون.
ويمكن أن يكون سبب حالات صحية مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوي وفرط نشاط الغدة الدرقية واضطراب ما بعد الصدمة والصدمات والاضطرابات العصبية مثل التصلب المتعدد.
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