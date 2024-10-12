بالصور إحباط أكبر محاولة لتهريب المخدرات بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وجهت السلطات الأمنية المصرية ضربة قاصمة لمافيا المخدرات حيث أحبطت محاولة لتهريب شحنة من المواد المخدرة قيمتها ربع مليار جنيه عبر جانبي قناة السويس.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة، نجاح الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، يبلغ وزنها 3,5 طن، قدرت قيمتها المالية بحوالي 250 مليون جنيه.
وذكرت أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، كشفت اعتزام عنصر إجرامي شديد الخطورة، يقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية شرق البلاد، نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها، مستخدماً في ذلك سيارة "نقل أثاث" بهدف ترويجها بباقي محافظات الجمهورية.
وأضافت أنه وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إعداد كمين للمتهم، وجرى ضبطه خلال استقلاله السيارة، مشيرة إلى أنه وبتفتيشها عثر بداخلها على 1,5 طن لمخدر الحشيش و2 طن لمخدر الهيدرو.
وقالت الوزارة إن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بحوالي 250 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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