بالصور إحباط أكبر محاولة لتهريب المخدرات بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - وجهت السلطات الأمنية المصرية ضربة قاصمة لمافيا المخدرات حيث أحبطت محاولة لتهريب شحنة من المواد المخدرة قيمتها ربع مليار جنيه عبر جانبي قناة السويس.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة، نجاح الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، يبلغ وزنها 3,5 طن، قدرت قيمتها المالية بحوالي 250 مليون جنيه.

وذكرت أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، كشفت اعتزام عنصر إجرامي شديد الخطورة، يقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية شرق البلاد، وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها، مستخدماً في ذلك سيارة "نقل أثاث" بهدف ترويجها بباقي محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إعداد كمين للمتهم، وجرى ضبطه خلال استقلاله السيارة، مشيرة إلى أنه وبتفتيشها عثر بداخلها على 1,5 طن لمخدر الحشيش و2 طن لمخدر الهيدرو.

وقالت الوزارة إن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بحوالي 250 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.