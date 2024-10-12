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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

10/12/2024 4:30:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 10 (كونا) -- الثاني عشر من أكتوبر

1988 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بإنشاء محافظة جديدة باسم (الفروانية) لتصبح المحافظة الخامسة في البلاد.
1997 - تأسيس ثاني شركة هواتف متنقلة في البلاد تحت مسمى الشركة (الوطنية للاتصالات المتنقلة) وباشرت الشركة نشاطها عام 1999.
1997 - اللاعبة الكويتية عادلة الرومي تحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية الثالثة لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت في سلوفاكيا بمشاركة أكثر من 20 دولة.
1997 - معرض الإسكان الأول الذي يعتبر أكبر تظاهرة متخصصة معنية بالقضية الإسكانية وحلول البناء يقام على أرض المعارض في منطقة مشرف واستقطب عددا كبيرا من الزائرين.
2001 - الأديب والشاعر خالد سعود الزيد ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 64 عاما وهو أحد أبرز من أثرى الساحة الثقافية بالمؤلفات الأدبية والشعرية التي أسهمت إسهاما كبيرا في النهضة الكويتية وأول أديب كويتي يحصل على جائزة الكويت في الأدب لجهوده ودوره الكبير في التأليف والتأريخ.
2008 - المتسابق يوسف العبدالرزاق يتوج بطلا للعالم في الدراجات المائية (جت.سكي) فئة المحترفين لمسافة 800 متر بفوزه بالمركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
2010 - الكويت تقدم ثلاثة ملايين يورو لمعهد العالم العربي في فرنسا دعما لأعمال المعهد في نشر الثقافة العربية في أوروبا عموما وفي فرنسا خصوصا.
2014 - الكويت تعلن تقديمها 200 مليون دولار لإعادة إعمار غزة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة.
2015 - افتتاح مستشفى الرازي الجديد المتخصص في العظام بمنطقة الصباح الصحية ويضم عشرة أجنحة وغرفا للعمليات والأشعة والعلاج الطبيعي.
2020 - المتسابق عبدالله الفاضل يحقق لقب بطولة العالم 2020 في فئة كبار المحترفين (سوبر.ستوك) في بطولة العالم للدراجات المائية المقامة في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية.
2021 - وزارة الدفاع تصدر قرارا بفتح باب تسجيل الكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد على أن يقتصر على الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. (النهاية) م ب ر / ن س ن

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