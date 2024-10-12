حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 10 (كونا) -- الثاني عشر من أكتوبر
1988 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بإنشاء محافظة جديدة باسم (الفروانية) لتصبح المحافظة الخامسة في البلاد.
1997 - تأسيس ثاني شركة هواتف متنقلة في البلاد تحت مسمى الشركة (الوطنية للاتصالات المتنقلة) وباشرت الشركة نشاطها عام 1999.
1997 - اللاعبة الكويتية عادلة الرومي تحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية الثالثة لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت في سلوفاكيا بمشاركة أكثر من 20 دولة.
1997 - معرض الإسكان الأول الذي يعتبر أكبر تظاهرة متخصصة معنية بالقضية الإسكانية وحلول البناء يقام على أرض المعارض في منطقة مشرف واستقطب عددا كبيرا من الزائرين.
2001 - الأديب والشاعر خالد سعود الزيد ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 64 عاما وهو أحد أبرز من أثرى الساحة الثقافية بالمؤلفات الأدبية والشعرية التي أسهمت إسهاما كبيرا في النهضة الكويتية وأول أديب كويتي يحصل على جائزة الكويت في الأدب لجهوده ودوره الكبير في التأليف والتأريخ.
2008 - المتسابق يوسف العبدالرزاق يتوج بطلا للعالم في الدراجات المائية (جت.سكي) فئة المحترفين لمسافة 800 متر بفوزه بالمركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
2010 - الكويت تقدم ثلاثة ملايين يورو لمعهد العالم العربي في فرنسا دعما لأعمال المعهد في نشر الثقافة العربية في أوروبا عموما وفي فرنسا خصوصا.
2014 - الكويت تعلن تقديمها 200 مليون دولار لإعادة إعمار غزة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة.
2015 - افتتاح مستشفى الرازي الجديد المتخصص في العظام بمنطقة الصباح الصحية ويضم عشرة أجنحة وغرفا للعمليات والأشعة والعلاج الطبيعي.
2020 - المتسابق عبدالله الفاضل يحقق لقب بطولة العالم 2020 في فئة كبار المحترفين (سوبر.ستوك) في بطولة العالم للدراجات المائية المقامة في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية.
2021 - وزارة الدفاع تصدر قرارا بفتح باب تسجيل الكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد على أن يقتصر على الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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