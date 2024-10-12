سمو ولي العهد يهنئ ملك إسبانيا بالعيد الوطني لبلاده

سمو ولي العهد يهنئ ملك إسبانيا بالعيد الوطني لبلاده
التاريخ
10/12/2024 4:30:51 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 10 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك
مملكة إسبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. (النهاية)
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