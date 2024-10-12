تقرير متخصص: ارتفاع سيولة بورصات الخليج بنسبة 4ر33 في المئة إلى 6ر528 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي سيولة بورصات الخليج ارتفع من مستوى 3ر396 مليار دولار أمريكي في الشهور التسعة الأولى من عام 2023 إلى مستوى 6ر528 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2024 لتحقق السيولة ارتفاعا بحدود 4ر33 في المئة.
وقال تقرير (الشال) للاستشارات الصادر اليوم السبت إن غالبية الارتفاع جاءت من ارتفاع السيولة للسوق السعودي بينما طال الانخفاض سيولة ثلاث بورصات خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين وبحدود 8ر71 في المئة مقارنة بسيولة الشهور التسعة الأولى من عام 2023 بينما حقق مؤشرها أقل المكاسب وبنحو 1ر2 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2023.
وأضاف التقرير أن ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه السوق السعودي وبنحو 8ر50 في المئة وحقق مؤشره مكاسب بنحو 2ر2 في المئة كما حققت بورصة مسقط ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 9ر35 في المئة وحقق مؤشرها مكاسب وبنسبة 3ر4 في المئة.
وأشار إلى أن بورصة الكويت جاءت في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 4ر35 في المئة مع تحقيق مؤشرها العام ثاني أعلى المكاسب وبنسبة 7ر4 في المئة.
وأضاف التقرير أن سيولة بورصة قطر انخفضت بنحو 5ر9 في المئة وحقق مؤشرها أعلى الخسائر بنحو 0ر2 في المئة فيما سجل سوق أبوظبي انخفاضا في سيولته وبنسبة 1ر9 في المئة وعليه فقد مؤشره نحو 6ر1 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2023.
وبين أن سوق دبي حقق أدنى انخفاض نسبي في السيولة وبنحو 8ر4 في المئة فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق أعلى المكاسب وبنحو 9ر10 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2023.
واختتم التقرير بالتأكيد أن "6 أسواق كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات بينما خالف سوق وحيد مسار السيولة مسار المؤشرات". (النهاية)
م ك ع / م ع ع
MENAFN12102024000071011013ID1108772187
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