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تقرير متخصص: ارتفاع سيولة بورصات الخليج بنسبة 4ر33 في المئة إلى 6ر528 مليار دولار

10/12/2024 4:30:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي سيولة بورصات الخليج ارتفع من مستوى 3ر396 مليار دولار أمريكي في الشهور التسعة الأولى من عام 2023 إلى مستوى 6ر528 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2024 لتحقق السيولة ارتفاعا بحدود 4ر33 في المئة.
وقال تقرير (الشال) للاستشارات الصادر اليوم السبت إن غالبية الارتفاع جاءت من ارتفاع السيولة للسوق السعودي بينما طال الانخفاض سيولة ثلاث بورصات خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين وبحدود 8ر71 في المئة مقارنة بسيولة الشهور التسعة الأولى من عام 2023 بينما حقق مؤشرها أقل المكاسب وبنحو 1ر2 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2023.
وأضاف التقرير أن ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه السوق السعودي وبنحو 8ر50 في المئة وحقق مؤشره مكاسب بنحو 2ر2 في المئة كما حققت بورصة مسقط ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 9ر35 في المئة وحقق مؤشرها مكاسب وبنسبة 3ر4 في المئة.
وأشار إلى أن بورصة الكويت جاءت في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 4ر35 في المئة مع تحقيق مؤشرها العام ثاني أعلى المكاسب وبنسبة 7ر4 في المئة.
وأضاف التقرير أن سيولة بورصة قطر انخفضت بنحو 5ر9 في المئة وحقق مؤشرها أعلى الخسائر بنحو 0ر2 في المئة فيما سجل سوق أبوظبي انخفاضا في سيولته وبنسبة 1ر9 في المئة وعليه فقد مؤشره نحو 6ر1 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2023.
وبين أن سوق دبي حقق أدنى انخفاض نسبي في السيولة وبنحو 8ر4 في المئة فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق أعلى المكاسب وبنحو 9ر10 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2023.
واختتم التقرير بالتأكيد أن "6 أسواق كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات بينما خالف سوق وحيد مسار السيولة مسار المؤشرات". (النهاية)

م ك ع / م ع ع




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