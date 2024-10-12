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مباحثات مصرية - قطرية بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان

10/12/2024 4:30:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم السبت مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي الجهود المشتركة التي تبذلها مصر وقطر لإيقاف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع.
ولفتت إلى أنه تم استعراض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة وفدي حركتي (فتح) و(حماس) في القاهرة اتصالا بالأوضاع في قطاع غزة وسبل إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف "الدقيق" والمنعطف "الخطر" الذي تمر به القضية الفلسطينية.
كما تناول الوزيران بحسب البيان الأوضاع الخطرة في لبنان في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر عليه مشددين على الأهمية البالغة لإيقاف إطلاق النار وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية كافة ودعمها وعلى رأسها الجيش اللبناني وتنفيذ القرار الأممي رقم (1701) بما يسمح بنشر الجيش في جنوب لبنان فضلا عن أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس للبلاد بتوافق لبناني وبملكية لبنانية خالصة.
ونقل البيان عن الوزيرين تأكيدهما أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية للشعب اللبناني "في ظل هذه الظروف العصيبة والناتجة عن نزوح أكثر من 2ر1 مليون شخص جراء اعتداءات الاحتلال المتكررة.
وشدد الوزيران في هذا الصدد على ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة إلى جانب ضرورة التزام جيش الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). (النهاية)

ا س م / ا ب خ




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