مباحثات مصرية - قطرية بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم السبت مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي الجهود المشتركة التي تبذلها مصر وقطر لإيقاف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع.
ولفتت إلى أنه تم استعراض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة وفدي حركتي (فتح) و(حماس) في القاهرة اتصالا بالأوضاع في قطاع غزة وسبل إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف "الدقيق" والمنعطف "الخطر" الذي تمر به القضية الفلسطينية.
كما تناول الوزيران بحسب البيان الأوضاع الخطرة في لبنان في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر عليه مشددين على الأهمية البالغة لإيقاف إطلاق النار وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية كافة ودعمها وعلى رأسها الجيش اللبناني وتنفيذ القرار الأممي رقم (1701) بما يسمح بنشر الجيش في جنوب لبنان فضلا عن أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس للبلاد بتوافق لبناني وبملكية لبنانية خالصة.
ونقل البيان عن الوزيرين تأكيدهما أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية للشعب اللبناني "في ظل هذه الظروف العصيبة والناتجة عن نزوح أكثر من 2ر1 مليون شخص جراء اعتداءات الاحتلال المتكررة.
وشدد الوزيران في هذا الصدد على ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة إلى جانب ضرورة التزام جيش الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). (النهاية)
ا س م / ا ب خ
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