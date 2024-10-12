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الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الإماراتي: يجمعنا تاريخ غني مع دولة الكويت

10/12/2024 4:30:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من منيرة الربيعة (لقاء)
أبوظبي - 12 - 10 (كونا) -- قالت الأمين العام ل(المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) الإماراتي الريم الفلاسي إن الكويت والإمارات يجمعهما تاريخ غني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة.
جاء ذلك في لقاء أجرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مع الفلاسي بمناسبة انعقاد (منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة) الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي يوم الأول من أمس الخميس بنسخته الثانية لمناقشة قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة.
وأشادت المسؤولة الإماراتية في هذا المجال بمتانة العلاقات الكويتية - الإماراتية التي تواصل مسارها التصاعدي في جميع المجالات بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين راسخة وشهدت تطورا ملحوظا خلال العقود الماضية وتعاونا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية إضافة إلى العسكرية.
وثمنت الفلاسي حضور شخصيات قيادية بارزة داعمة ل (منتدى فاطمة بنت مبارك للامومة والطفولة) في نسختيه الأولى والثانية موضحة أن النسخة الحالية ناقشت الاستقرار والصحة النفسية في حين ناقشت النسخة الأولى منه والتي عقدت العام الماضي تربية الأطفال.
ولفتت في هذا المجال إلى أهمية اعتماد النهج المجتمعي لتعزيز الوعي وتوفير الدعم وطرح حلول لهذه القضايا موضحة أن (المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) بادر في مارس الماضي بتنظيم سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية يصل عددها إلى 30 جلسة تناولت موضوعات متنوعة تشمل الصحة النفسية للأمهات وديناميكيات الأسرة والاستخدام العلاجي للفنون التعبيرية.
وأضافت أن سلسلة الورش والجلسات تضمنت أيضا دور النشاط البدني في تعزيز الرفاه النفسي وأهمية مبادرات الصحة النفسية في البيئات التعليمية إلى جانب دعم الوعي والتعلم وتعزيز الشراكات لتحقيق الشمولية وتسهيل الوصول إلى الحلول الفاعلة بالابتكار والبحث والتمكين من خلال الروايات الشخصية والتجارب الناجحة في مجال التعامل مع قضايا الصحة النفسية.
وأشارت الفلاسي إلى أن المنتدى في نسخته الحالية بدأ بجلسة حوارية لأطفال تحدثوا فيها عن تجاربهم حول التنمر والصحة النفسية والمرض موضحة أنه جرى توجيه دعوة لأهالي الأطفال إلى "الالتفاف إلى أبنائهم ومراقبة سلوكهم وأخذ استشارة عاجلة إذا لزم الأمر".
وحذرت من أن "إهمال صحة الأبناء يورط الأهالي مستقبلا" مضيفة أنه عقب هذه الجلسة تم عقد عشر جلسات حوارية مختلفة العناوين تتعلق جميعها بموضوع الصحة النفسية.
من جهة أخرى تطرقت الفلاسي إلى الفترة التي أعقبت جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتي رأت أنها "شهدت الكثير من المشكلات الأسرية والأمراض النفسية بسبب الحظر والضوابط الأمنية والإجراءات الصحية والتي أدت إلى اتسام الأطفال الذين ولدوا في تلك الفترة بالانطوائية والخوف بعد عودة الحياة إلى طبيعتها نتيجة عدم اختلاطهم بالأهل والمجتمع لسنتين كاملتين".
وشددت على أن شخصية الطفل تتشكل في السنوات الأولى من عمره فلذا تعد تقوية شخصية الطفل وتعزيز ثقة بنفسه أمرا مهما للغاية.
يذكر أن (منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة) تم تنظيمه من قبل (المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) تحت رعاية رئيسة كل من (الاتحاد النسائي العام) و(المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) والرئيس الأعلى ل (مؤسسة التنمية الأسرية) الإماراتية الشيخة فاطمة بنت مبارك. (النهاية)

م ع ر / م ع ح ع




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