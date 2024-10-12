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الصين تطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية لدعم الاقتصاد - جريدة البورصة

10/12/2024 4:25:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير المالية الصيني لان فوه، إن بلاده ستطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية على المدى القريب؛ لدعم الاقتصاد.

وأوضح وزير المالية الصيني – وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم السبت – أن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة لتجديد رأس المال الأساسي“المستوى-1” .

موضوعات متعلقة وزير الاقتصاد الفرنسي: ميزانية 2025 تعكس التزام الحكومة بإعادة تنظيم المالية العامة والسيطرة على الديون البنوك الصينية الكبرى تكشف عن إجراءات لتعديل أسعار الرهن العقاري جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم المصدر:

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