الصين تطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية لدعم الاقتصاد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال وزير
المالية الصيني لان فوه، إن بلاده ستطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية على المدى القريب؛ لدعم الاقتصاد.
وأوضح وزير المالية الصيني – وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم السبت – أن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة لتجديد رأس المال الأساسي“المستوى-1” .
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