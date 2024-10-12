الصين تطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية لدعم الاقتصاد - جريدة البورصة

موضوعاتوزير الاقتصاد الفرنسي: ميزانية 2025 تعكس التزام الحكومة بإعادة تنظيم المالية العامة والسيطرة على الديون البنوك الصينية الكبرى تكشف عن إجراءات لتعديل أسعار الرهن العقاري جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم المصدر:

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