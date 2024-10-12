فيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني بسبب العجز المالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وضعت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني فرنسا في خانة التوقعات السلبية، بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025، ما يوجه انتقاداً سريعاً لجهود رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة.

يأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا إلى (AA-) من (AA) في أبريل من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.

موضوعاتالاقتصاد الفرنسي: ميزانية 2025 تعكس التزام الحكومة بإعادة تنظيم المالية العامة والسيطرة على الديون البنوك الصينية الكبرى تكشف عن إجراءات لتعديل أسعار الرهن العقاري جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم

قالت“فيتش” في بيان يوم الجمعة:“لقد زادت مخاطر السياسة المالية منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها”. وأضافت:“إن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028”.

يسلط التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا، الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد. وقد تدهورت الأوضاع بسرعة في عام 2024 بعد ضعف الإيرادات الضريبية ما أدى إلى وجود فجوة في الميزانية، في حين تسبب قرار مفاجئ من الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان، في شهور من عدم اليقين السياسي والجمود في السياسات.

دفع هذا الحدث المستثمرين إلى بيع السندات الفرنسية، مما زاد من الفارق الذي تدفعه فرنسا مقارنةً بألمانيا على ديون بأجل عشر سنوات ليقترب من 80 نقطة أساس، بعد أن كان أقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام.

محاولات خفض العجز

وفي محاولة لاستقرار الوضع، قدمت حكومة الأقلية بزعامة بارنييه خطة ميزانية 2025، يوم الخميس، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار) وزيادات ضريبية لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام. واستهدفت الإدارة السابقة في البداية عجزاً بنسبة 4.4% في عام 2024.

وخيم التراجع المالي والإجراءات الطارئة على سمعة ماكرون كمصلح قادر على حل التحديات المالية طويلة المدى التي تواجهها فرنسا من خلال التخفيضات الضريبية والإصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي.

ستواجه البلاد المزيد من مراجعات التصنيف في الأسابيع المقبلة من قبل وكالات“سكوب”، و”موديز” و”إس آند بي”، التي خفضت تصنيف فرنسا في وقت سابق من هذا العام.

كما تلقت خطط الميزانية الأخيرة في فرنسا انتقادات من هيئة الرقابة المالية في البلاد، المجلس الأعلى للمالية العامة، والتي وصفت مشروع القانون بأنه“هش” بسبب توقعات النمو المتفائلة، بالنظر إلى مدى الزيادات الضريبية الموعودة وخفض الإنفاق.

وتتوقع“فيتش” عجزاً بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026، وقالت إنها لا تتوقع أن تفي الحكومة بتعهدها بتقليص الفجوة إلى حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3% بحلول عام 2029.

مخاطر سياسية

قال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، مساء الجمعة، تعليقاً على قرار“فيتش”، إن“مشروع الميزانية لعام 2025 الذي قدمناه للتو يعكس تصميم الحكومة على إعادة تنظيم مسار المالية العامة والسيطرة على الديون”.

يمثل تعليق البرلمان في فرنسا مخاطرة إضافية للوضع المالي، ففي ظل غياب أغلبية لدعم الميزانية، من المحتمل أن يضطر رئيس الوزراء بارنييه إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتجاوز التصويت في الجمعية الوطنية، وهي خطوة تزيد من احتمال تقديم اقتراحات لحجب الثقة.

وفشل حزب الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة في محاولته لإسقاط الحكومة هذا الأسبوع، حيث لم يحصل على الدعم الكافي، ولكن هذا الوضع قد يتغير إذا دعمت الكتلة اليمينية بقيادة مارين لوبان اقتراح حجب الثقة في المستقبل.

قالت“فيتش” إن“الانقسام السياسي الكبير وحكومة الأقلية يُعقّدان قدرة فرنسا على تنفيذ سياسات مستدامة لضبط أوضاع المالية العامة”. وأضافت:“السيناريو الأساسي لدينا هو أن قانون الموازنة سيتم إقراره قبل نهاية العام، لكن الحكومة قد تحتاج إلى تقديم تنازلات لتأمين الدعم من أحزاب المعارضة”.

وذكرت الوكالة أنها قد تتخذ المزيد من الإجراءات السلبية بشأن تقييمها لفرنسا إذا فشلت البلاد في تنفيذ خطة التوحيد المالي على المدى المتوسط، بسبب المعارضة السياسية أو الضغوط الاجتماعية. وقالت أيضاً إن السبب الآخر لمزيد من الإجراءات هو“انخفاض توقعات النمو الاقتصادي بشكل كبير وضعف القدرة التنافسية”.





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