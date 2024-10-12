الهند تصبح ثاني أكبر مورد للتكنولوجيات المعاقبة لروسيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الهند أصبحت ثاني أكبر مورد للتكنولوجيات الحرجة الخاضعة للعقوبات، إلى روسيا، مما يسلط الضوء على التحدي في الجهود الرامية إلى خنق الصادرات التي تغذي آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تجاوزت صادرات الهند من العناصر الخاضعة للعقوبات مثل الرقائق الدقيقة والدوائر والأدوات الآلية، 60 مليون دولار في كلّ من أبريل ومايو، أي ما يعتبر ضعف الأشهر السابقة من هذا العام، في وقت قفزت إلى 95 مليون دولار في يوليو، وفقاً للمسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم وهم يناقشون التقييمات الخاصة. مع الإشارة إلى أن الصين هي البلد الوحيد الذي بات يتفوق على الهند.

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قال بعض المسؤولين إن الأمر الأكثر إحباطاً لحلفاء أوكرانيا هو أن المبعوثين الذين يثيرون القضية لم يحصلوا سوى القليل من الاستجابة من نظرائهم الهنود. ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الهندية التعليق عندما سئلت عن هذا الأمر.

أشار المسؤولون إلى أن أحدث البيانات تعني أن ما يقرب من خمس التكنولوجيا الحساسة التي تدخل المجمع الصناعي العسكري الروسي، وصلت إلى هناك عبر الهند.

صعوبة تقليص القدرات الروسية

وتؤكد البيانات الجديدة على الصعوبة التي واجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقليص قدرة روسيا على القتال في أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الحرب. ويُحظر تصدير معظم هذه المواد ذات الاستخدام المزدوج مباشرة إلى روسيا، لذا لجأت البلاد إلى شرائها من دول ثالثة، وأحياناً من كيانات تابعة لشركات غربية من دون أن تدرك، أو شبكات من الوسطاء.

ركزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم الجهود على قائمة بالتقنيات المستخدمة في الأسلحة الروسية أو اللازمة لبنائها. وفي حين يعمل حلفاء أوكرانيا على الحد من بعض هذه الطرق، ظهرت طرقات جديدة مثل الهند وماليزيا وتايلاندا، وفقاً للأشخاص. وكانت تركيا والإمارات نقطتين رئيسيتين لإعادة الشحن.

شكل دور الهند في شحن مثل هذه السلع تحدياً إضافياً، لأن صناع السياسات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون رعاية الشراكات مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حتى في الوقت الذي يعزز فيه العلاقة مع بوتين. كما برزت الهند كأحد المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، على الرغم من جهود الغرب لتقييد المبيعات.

أموال مكدسة في روسيا

وفقاً للمسؤولين، فإن المحرك الرئيسي لهذا التحول هو المخزون الضخم من الروبيات التي تراكمت لدى روسيا من مبيعات النفط. هذا التحول جعل دور الهند كنقطة شحن إلى روسيا، محط تركيز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وزار مسؤولون من تلك الدول الهند عدة مرات، في محاولة لحمل السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشحنات، وخضعت العديد من الشركات الهندية لعقوبات غربية.

في يوليو، كتب نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو رسالة إلى كبار المسؤولين في اتحاد الصناعة الهندي، يحذر فيها من مخاطر العقوبات التي تواجهها الشركات والبنوك الهندية التي تتعامل مع القاعدة الصناعية العسكرية الروسية، وفقاً لنسخة من الرسالة حصلت عليها“بلومبرغ نيوز”.





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