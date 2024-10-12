اتحاد الحبوب الروسي يطالب بإخراج التجار الأجانب من السوق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعا اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، إلى طرد التجار والوسطاء الأجانب خارج عملية مبيعات المنتجات التي يتم تصديرها في البلاد، حيث تواصل موسكو محاولة تشديد قبضتها على التدفقات.

قال الاتحاد عبر منصة“تيليجرام”:“لا يرى اتحاد مصدري الحبوب جدوى اقتصادية لجذب التجار الأجانب والوسطاء المتنوعين لتزويد الحبوب الروسية للعملاء الدوليين”، مضيفاً أنه يحظى بدعم وزارة الزراعة في البلاد في جهوده. ولم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعليق.

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في حين توقف كبار التجار الغربيين عن استيراد الحبوب إلى روسيا بعد مواجهة الضغوط الحكومية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، فلا يزال بوسع التجار شراء شحنات الحبوب الروسية من شركات أخرى. ولا تزال هذه المعاملات تتم عادةً بكميات كبيرة.

نمت صناعة الحبوب الروسية بشكل متزايد بعد انسحاب التجار الغربيين، مع مواجهة أكبر تاجر خاص في البلاد خلافات مع الدولة، وهو ما يضع السوق في أيدي عدد أقل من الشركات، التي يرتبط بعضها أو كان لها ارتباطات بالكرملين.

تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن شأن أي تعطيل لتدفقات صادراتها أن يزيد تكاليف الحبوب الأساسية للمشترين من أفريقيا إلى آسيا. ويظل القمح أيضاً مصدراً رئيسياً لعائدات التصدير والنفوذ السياسي للدولة في خضم حربها على أوكرانيا، حيث لا يتم فرض عقوبات مباشرة على الغذاء.

وقال الاتحاد إن المصدرين اتفقوا على عدم تقديم الحبوب الروسية للفائزين الأجانب بالمناقصات، وذلك خلال اجتماع على هامش معرض الخريف الذهبي في موسكو هذا الأسبوع. كما انتقد الاتحاد المصدرين الجدد بسبب“إغراقهم” السوق بالحبوب، وقال إنه يجب القضاء على هذه الممارسات.

وفي حين أن إمدادات القمح في البلاد لا تزال كبيرة، إلا أن المزارعين حصدوا محصولاً أقل هذا العام في ظل الصقيع والطقس الجاف، مما أدى إلى كسر سلسلة من الإنتاج الوفير.

وعادة ما تحد روسيا من الصادرات في الجزء الأخير من الموسم، أي في الفترة من فبراير إلى يونيو، حيث تُخصص التصاريح بناءً على حجم الصادرات في النصف الأول. ومع ذلك، لم تكن الحصص تقييدية في المواسم الأخيرة.

ومع ذلك، فإن صادرات موسكو في بداية الموسم تطابق الأحجام القياسية للعام الماضي، والتي كان من المتوقع أن تقيد الشحنات في وقت لاحق.





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