اتحاد الحبوب الروسي يطالب بإخراج التجار الأجانب من السوق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعا اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، إلى طرد التجار والوسطاء الأجانب خارج عملية مبيعات المنتجات التي يتم تصديرها في البلاد، حيث تواصل موسكو محاولة تشديد قبضتها على التدفقات.
قال الاتحاد عبر منصة“تيليجرام”:“لا يرى اتحاد مصدري الحبوب جدوى اقتصادية لجذب التجار الأجانب والوسطاء المتنوعين لتزويد الحبوب الروسية للعملاء الدوليين”، مضيفاً أنه يحظى بدعم وزارة الزراعة في البلاد في جهوده. ولم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعليق.
موضوعات متعلقة
البنوك الصينية الكبرى تكشف عن إجراءات لتعديل أسعار الرهن العقاري جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم وكالة موديز ترفع تصنيف غانا الائتماني إلى“Caa2”
في حين توقف كبار التجار الغربيين عن استيراد الحبوب إلى روسيا بعد مواجهة الضغوط الحكومية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، فلا يزال بوسع التجار شراء شحنات الحبوب الروسية من شركات أخرى. ولا تزال هذه المعاملات تتم عادةً بكميات كبيرة.
نمت صناعة الحبوب الروسية بشكل متزايد بعد انسحاب التجار الغربيين، مع مواجهة أكبر تاجر خاص في البلاد خلافات مع الدولة، وهو ما يضع السوق في أيدي عدد أقل من الشركات، التي يرتبط بعضها أو كان لها ارتباطات بالكرملين.
تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن شأن أي تعطيل لتدفقات صادراتها أن يزيد تكاليف الحبوب الأساسية للمشترين من أفريقيا إلى آسيا. ويظل القمح أيضاً مصدراً رئيسياً لعائدات التصدير والنفوذ السياسي للدولة في خضم حربها على أوكرانيا، حيث لا يتم فرض عقوبات مباشرة على الغذاء.
وقال الاتحاد إن المصدرين اتفقوا على عدم تقديم الحبوب الروسية للفائزين الأجانب بالمناقصات، وذلك خلال اجتماع على هامش معرض الخريف الذهبي في موسكو هذا الأسبوع. كما انتقد الاتحاد المصدرين الجدد بسبب“إغراقهم” السوق بالحبوب، وقال إنه يجب القضاء على هذه الممارسات.
وفي حين أن إمدادات القمح في البلاد لا تزال كبيرة، إلا أن المزارعين حصدوا محصولاً أقل هذا العام في ظل الصقيع والطقس الجاف، مما أدى إلى كسر سلسلة من الإنتاج الوفير.
وعادة ما تحد روسيا من الصادرات في الجزء الأخير من الموسم، أي في الفترة من فبراير إلى يونيو، حيث تُخصص التصاريح بناءً على حجم الصادرات في النصف الأول. ومع ذلك، لم تكن الحصص تقييدية في المواسم الأخيرة.
ومع ذلك، فإن صادرات موسكو في بداية الموسم تطابق الأحجام القياسية للعام الماضي، والتي كان من المتوقع أن تقيد الشحنات في وقت لاحق.
المصدر:
MENAFN12102024000202011048ID1108772150
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.