BYD تستهدف الأوروبيين بسيارات كهربائية سعرها 25 ألف يورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قد تطرح“بي واي دي”، العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات في الصين، سيارات كهربائية في ألمانيا بسعر يتراوح بين 25,000 يورو (27,340 دولاراً) و30,000 يورو، حسبما صرحت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة ستيلا لي في مقابلة صحفية.

قالت لي لصحيفة“فرانكفورت ألغماينه”:“ما زلنا نعمل على خطتنا”. وتوقعت أن يستغرق الأمر“أقل من ستة أشهر” لإقناع المشترين الألمان المحتملين. وأضافت:“نحتاج إلى منحهم بعض الوقت لكسب الثقة في بي واي دي”.

موضوعاتالبنوك الصينية الكبرى تكشف عن إجراءات لتعديل أسعار الرهن العقاري جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم وكالة موديز ترفع تصنيف غانا الائتماني إلى“Caa2”

قررت دول الاتحاد الأوروبي، في تصويت مثير للجدل الأسبوع الماضي، فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، رداً على سرعة وتطور صانعي السيارات الكهربائية الصينيين الذين يهددون المصنعين الأوروبيين في وطنهم.

من المتوقع أن تواصل الصين والاتحاد الأوروبي المحادثات للعثور على بديل للرسوم الجمركية، مثل طريقة للتحكم في الأسعار وحجم الصادرات بدلاً من ذلك.

وأخبرت لي الصحيفة:“لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ أي تنازلات أخرى. إذ أن لوبي صناعة السيارات قوي جداً”.

تستثمر“بي واي دي” مليارات الدولارات في منشآت الإنتاج في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية لخدمة الأسواق المحلية، وتفادي الحواجز التجارية التي يتم فرضها ضد السيارات الكهربائية الصينية.

وتمتلك الشركة بالفعل مصنعاً قيد التشغيل في تايلاندا، ويتم بناء المزيد من الطاقات التصنيعية في المجر والبرازيل وتركيا.

اشتكت شركات“فولكس واجن” و”بي إم دبليو”، و”رينو”، وغيرها من شركات صناعة السيارات من الإشارات المتضاربة من قبل صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي، قائلين إنهم حددوا مواعيد نهائية للتخلص التدريجي من السيارات ذات محركات الاحتراق، وخفض مستويات الانبعاثات، لكنهم بعد ذلك ألغوا الدعم، ولم يفعلوا الكثير للمساعدة في فرض التكاليف والبنية التحتية.

وقالت لي إن شركات صناعة السيارات الأوروبية غير قادرة على المنافسة، لأنها تفتقر إلى اليقين بشأن سياسة متسقة للسيارات الكهربائية وتتجنب المنافسة.

واعتبرت أن السوق المُشبعة والمنافسة للغاية جعلت شركات صناعة السيارات الصينية“تنافسية للغاية”.

واختتمت لي بقولها:“يجب على جميع المصنعين في العالم المشاركة في هذه المنافسة.. أولئك الذين يترددون ويتراجعون سيخسرون”.





المصدر: