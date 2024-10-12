BYD تستهدف الأوروبيين بسيارات كهربائية سعرها 25 ألف يورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قد تطرح“بي واي دي”، العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات في الصين، سيارات كهربائية في ألمانيا بسعر يتراوح بين 25,000 يورو (27,340 دولاراً) و30,000 يورو، حسبما صرحت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة ستيلا لي في مقابلة صحفية.
قالت لي لصحيفة“فرانكفورت ألغماينه”:“ما زلنا نعمل على خطتنا”. وتوقعت أن يستغرق الأمر“أقل من ستة أشهر” لإقناع المشترين الألمان المحتملين. وأضافت:“نحتاج إلى منحهم بعض الوقت لكسب الثقة في بي واي دي”.
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قررت دول الاتحاد الأوروبي، في تصويت مثير للجدل الأسبوع الماضي، فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، رداً على سرعة وتطور صانعي السيارات الكهربائية الصينيين الذين يهددون المصنعين الأوروبيين في وطنهم.
من المتوقع أن تواصل الصين والاتحاد الأوروبي المحادثات للعثور على بديل للرسوم الجمركية، مثل طريقة للتحكم في الأسعار وحجم الصادرات بدلاً من ذلك.
وأخبرت لي الصحيفة:“لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ أي تنازلات أخرى. إذ أن لوبي صناعة السيارات قوي جداً”.
تستثمر“بي واي دي” مليارات الدولارات في منشآت الإنتاج في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية لخدمة الأسواق المحلية، وتفادي الحواجز التجارية التي يتم فرضها ضد السيارات الكهربائية الصينية.
وتمتلك الشركة بالفعل مصنعاً قيد التشغيل في تايلاندا، ويتم بناء المزيد من الطاقات التصنيعية في المجر والبرازيل وتركيا.
اشتكت شركات“فولكس واجن” و”بي إم دبليو”، و”رينو”، وغيرها من شركات صناعة السيارات من الإشارات المتضاربة من قبل صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي، قائلين إنهم حددوا مواعيد نهائية للتخلص التدريجي من السيارات ذات محركات الاحتراق، وخفض مستويات الانبعاثات، لكنهم بعد ذلك ألغوا الدعم، ولم يفعلوا الكثير للمساعدة في فرض التكاليف والبنية التحتية.
وقالت لي إن شركات صناعة السيارات الأوروبية غير قادرة على المنافسة، لأنها تفتقر إلى اليقين بشأن سياسة متسقة للسيارات الكهربائية وتتجنب المنافسة.
واعتبرت أن السوق المُشبعة والمنافسة للغاية جعلت شركات صناعة السيارات الصينية“تنافسية للغاية”.
واختتمت لي بقولها:“يجب على جميع المصنعين في العالم المشاركة في هذه المنافسة.. أولئك الذين يترددون ويتراجعون سيخسرون”.
المصدر:
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