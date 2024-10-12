Saturday, 12 October 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صعود مبيعات السيارات في الصين بعد تراجعها 5 أشهر - جريدة البورصة

10/12/2024 4:25:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين 4.3% في سبتمبر على أساس سنوي منهية تراجعا استمر خمسة أشهر بفضل دعم حكومي يشجع على استبدال السيارات في إطار حزمة تحفيز أشمل.

وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب في الصين أن المبيعات سجلت 2.13 مليون مركبة في سبتمبر مرتفعة من 2.04 مليون قبل عام، وكذلك صعود المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام 1.9% عن مستويات 2023.

موضوعات متعلقة البنوك الصينية الكبرى تكشف عن إجراءات لتعديل أسعار الرهن العقاري جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم وكالة موديز ترفع تصنيف غانا الائتماني إلى“Caa2”

وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة 50.9% وشكلت 52.8% من إجمالي المبيعات. ويمثل سبتمبر ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه مبيعات المركبات المشغلة بالبطاريات مبيعات نظيراتها التي تعمل بالبنزين في الصين.


المصدر:

MENAFN12102024000202011048ID1108772148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث