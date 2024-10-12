صعود مبيعات السيارات في الصين بعد تراجعها 5 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين 4.3% في سبتمبر على أساس سنوي منهية تراجعا استمر خمسة أشهر بفضل دعم يشجع على استبدال السيارات في إطار حزمة تحفيز أشمل.

وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب في الصين أن المبيعات سجلت 2.13 مليون مركبة في سبتمبر مرتفعة من 2.04 مليون قبل عام، وكذلك صعود المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام 1.9% عن مستويات 2023.

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وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة 50.9% وشكلت 52.8% من إجمالي المبيعات. ويمثل سبتمبر ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه مبيعات المركبات المشغلة بالبطاريات مبيعات نظيراتها التي تعمل بالبنزين في الصين.





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