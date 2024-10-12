صعود مبيعات السيارات في الصين بعد تراجعها 5 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين 4.3% في سبتمبر على أساس سنوي منهية تراجعا استمر خمسة أشهر بفضل دعم حكومي
يشجع على استبدال السيارات في إطار حزمة تحفيز أشمل.
وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب في الصين أن المبيعات سجلت 2.13 مليون مركبة في سبتمبر مرتفعة من 2.04 مليون قبل عام، وكذلك صعود المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام 1.9% عن مستويات 2023.
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وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة 50.9% وشكلت 52.8% من إجمالي المبيعات. ويمثل سبتمبر ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه مبيعات المركبات المشغلة بالبطاريات مبيعات نظيراتها التي تعمل بالبنزين في الصين.
المصدر:
MENAFN12102024000202011048ID1108772148
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