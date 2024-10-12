تراجع التضخم في روسيا إلى 8.6% خلال سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع التضخم في روسيا، خلال سبتمبر الماضي، لكنه ما زال أعلى بضعفين من المعدل المستهدف للمصرف المركزي، في حين يدفع الإنفاق الهائل على النزاع في أوكرانيا بالأسعار صعودا، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة.

وبلغ المعدل السنوي للتضخم 8.63% في سبتمبر 2024، بتراجع طفيف مقارنة بالمعدل المسجل في أغسطس والبالغ 9.05%، لكنه ما زال أعلى بكثير من معدل 4% المستهدف للمركزي، وفقا لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء“روستات”.

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وأنفقت روسيا مليارات الدولارات على جنودها وصناعاتها العسكرية منذ بدأت حربها ضد أوكرانيا، وقد أدت زيادة الإنفاق إلى ارتفاع التضخم وكذلك الأسعار.

ويعتزم الكرملين زيادة ميزانيته الدفاعية بنحو 30% العام المقبل، مع تحويل موارد إلى الهجوم في أوكرانيا ليتخطى بذلك الإنفاق على الجيش ما يتم إنفاقه على الرعاية الاجتماعية والتعليم معا.

خلال العام الماضي، رفع المصرف المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة لاحتواء ما قال إنه معدل نمو غير مستدام بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق على الدفاع.

إلى ذلك، أدى الهجوم في أوكرانيا إلى نقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، إذ شغرت آلاف الوظائف التي كان يؤديها رجال هم في سن الخدمة العسكرية بسبب التعبئة، ناهيك عن تحويل يد عاملة إلى قطاع الصناعات الدفاعية.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من أن الأرقام وإن كانت تبين انخفاض معدّل البطالة إلى مستويات قياسية، تعكس وضعية اقتصادية سلبية.

وقال بوتين“هناك نقص في اليد العاملة في البلاد”، وأضاف“هذا الأمر هو بالفعل أحد العوامل التي تحد من النمو الاقتصادي”.





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