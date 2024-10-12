وزير الإسكان: خطط زمنية محددة لإنهاء مشروعات القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، سير العمل ومستجدات الموقف التنفيذى بعددٍ من مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، ومنها مشروعات وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، والمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، ومحطات الصرف الصحي، والطرق بالمدينة، وغيرها.

ووجه وزير الإسكان بالمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات المختلفة، ولاسيما أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق، بجانب ضرورة وضع خطط زمنية محددة لإنهاء مختلف الأعمال، وتوافر وسائل الانتقال والخدمات المناسبة بالنسبة لمواقع الوحدات السكنية، والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

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وفى هذا الإطار، قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية شملت الأعمال الجارية بمشروع سكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، ومحطة رقم 12 للصرف الصحى بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، والمنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث.

وخلال الجولة، وجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بضرورة استحداث وإنشاء مخازن مركزية بنطاق محطة الصرف رقم 12 لتكون منطقة مركزية للمخازن تختص بجميع قطع غيار الشبكات ومحطات المياه والصرف الصحى بالمدينة، بجانب ضرورة استحداث وإنشاء برنامج إلكترونى للمخازن والالتزام بقواعد الأمان ووضع“باركود” على جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن.

كما تابع“الغيطي”، تقدم الأعمال بموقع المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بالتجمع الثالث بعدد 222 عمارة سكنية بإجمالى 5328 وحدة بمساحات تتراوح من 90م2 : 120م2 كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه ضمن خطة الدولة بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة وإنجاز الأعمال فى الموعد المحدد لها.

وفى السياق ذاته، قام الغيطى، بجولة تفقدية بمحطات الصرف الصحي، والأعمال المنفذة بالطرق وبعض شوارع المدينة، وذلك بحضور مسئولى الجهاز.

شملت الجولة تفقد محطة صرف الصحى جنوب الأكاديمية، ومحطة الصرف الصحى رقم 9 ، ومحور طه حسين بالتجمع الأول، حيث تم متابعة الحالة الفنية لمنظومة محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة عمل الطلمبات، ومولدات الكهرباء، والأوناش داخل عنابر الطلمبات، وسرعة أعمال الصيانة والإصلاحات داخل العنابر.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جاهزية مولدات الطوارئ وجاهزية جميع الطلمبات ومنظومة الكهروميكانيك بالمحطات، مضيفاً أنه تم التنبيه على ضرورة الإسراع باستكمال التوريدات المعتمدة سابقاً لتحقيق المرجو من منظومة الصرف الصحي، والمتابعة لجميع الأعمال بصفة مستمرة بالمحطات للـتأكد من إنجاز اللازم فى موعده.