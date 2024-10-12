وزير الإسكان: خطط زمنية محددة لإنهاء مشروعات القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، سير العمل ومستجدات الموقف التنفيذى بعددٍ من مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، ومنها مشروعات وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، والمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، ومحطات الصرف الصحي، والطرق بالمدينة، وغيرها.
ووجه وزير الإسكان بالمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات المختلفة، ولاسيما أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق، بجانب ضرورة وضع خطط زمنية محددة لإنهاء مختلف الأعمال، وتوافر وسائل الانتقال والخدمات المناسبة بالنسبة لمواقع الوحدات السكنية، والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.
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وفى هذا الإطار، قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية شملت الأعمال الجارية بمشروع سكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، ومحطة رقم 12 للصرف الصحى بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، والمنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث.
وخلال الجولة، وجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بضرورة استحداث وإنشاء مخازن مركزية بنطاق محطة الصرف رقم 12 لتكون منطقة مركزية للمخازن تختص بجميع قطع غيار الشبكات ومحطات المياه والصرف الصحى بالمدينة، بجانب ضرورة استحداث وإنشاء برنامج إلكترونى للمخازن والالتزام بقواعد الأمان ووضع“باركود” على جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن.
كما تابع“الغيطي”، تقدم الأعمال بموقع المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بالتجمع الثالث بعدد 222 عمارة سكنية بإجمالى 5328 وحدة بمساحات تتراوح من 90م2 : 120م2 كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه ضمن خطة الدولة بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة وإنجاز الأعمال فى الموعد المحدد لها.
وفى السياق ذاته، قام الغيطى، بجولة تفقدية بمحطات الصرف الصحي، والأعمال المنفذة بالطرق وبعض شوارع المدينة، وذلك بحضور مسئولى الجهاز.
شملت الجولة تفقد محطة صرف الصحى جنوب الأكاديمية، ومحطة الصرف الصحى رقم 9 ، ومحور طه حسين بالتجمع الأول، حيث تم متابعة الحالة الفنية لمنظومة محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة عمل الطلمبات، ومولدات الكهرباء، والأوناش داخل عنابر الطلمبات، وسرعة أعمال الصيانة والإصلاحات داخل العنابر.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جاهزية مولدات الطوارئ وجاهزية جميع الطلمبات ومنظومة الكهروميكانيك بالمحطات، مضيفاً أنه تم التنبيه على ضرورة الإسراع باستكمال التوريدات المعتمدة سابقاً لتحقيق المرجو من منظومة الصرف الصحي، والمتابعة لجميع الأعمال بصفة مستمرة بالمحطات للـتأكد من إنجاز اللازم فى موعده.
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