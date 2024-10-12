الاستثمار تبحث تطوير التعاون الاقتصادى مع السعودية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل المهندس حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية، عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين فى مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة وفرصاً متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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وأشاد ((الخطيب)) بجهود مسؤولى المملكة العربية السعودية فى التوصل لاتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، وعلى رأسهم الدكتور خالد الفالح وزير الاستثمار.

وأوضح أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تمثل نموذجا ناجحا للجان المشتركة حيث أنها تنعقد بصفة دورية منذ 18 عاماً، وتقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقال عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، إن العلاقات التجارية بين البلدين تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أهمية اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى تحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين البلدين فى عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، كما أنه يجرى العمل على توسيع نطاق أعمال اللجنة.