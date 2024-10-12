الاستثمار تبحث تطوير التعاون الاقتصادى مع السعودية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل المهندس حسن الخطيب وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية، عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين فى مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة وفرصاً متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
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وأشاد ((الخطيب)) بجهود مسؤولى المملكة العربية السعودية فى التوصل لاتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، وعلى رأسهم الدكتور خالد الفالح وزير الاستثمار.
وأوضح أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تمثل نموذجا ناجحا للجان المشتركة حيث أنها تنعقد بصفة دورية منذ 18 عاماً، وتقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، إن العلاقات التجارية بين البلدين تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أهمية اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى تحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين البلدين فى عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، كما أنه يجرى العمل على توسيع نطاق أعمال اللجنة.
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