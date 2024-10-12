جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم - جريدة البورصة

جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم - جريدة البورصة
التاريخ
10/12/2024 4:25:28 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة جازبروم الروسية إنها سترسل 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، وذلك دون تغير كبير مع ما أرسلته في الأيام القليلة الماضي.
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