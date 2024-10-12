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جازبروم تعتزم إرسال 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم - جريدة البورصة

10/12/2024 4:25:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة جازبروم الروسية إنها سترسل 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، وذلك دون تغير كبير مع ما أرسلته في الأيام القليلة الماضي.


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