الإسكان: طرح 53 مسطحاً تجارياً كاملة المرافق جنوب الأحياء بـ6 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعمير المهندس محمود نصار، عن طرح 53 مسطحاً تجارياً نصف تشطيب كاملة المرافق، بمساحات تتراوح من (22.56 : 62.46 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2025، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بنظام التخصيص، وبأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، يتم الطرح من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والتواصل من خلال الرقم التالي (01010419466)، ويبدأ التخصيص اعتبارا من الإثنين 11 نوفمبر المقبل للسداد الفوري، ومن الإثنين 18 نوفمبر للسداد بنظام التقسيط.
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وأضاف نصار، أنه يتم سداد 10 % جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على المسطح التجاري، وسداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، وسداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية حتى 5 سنوات وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند يوم التخصيص، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفوري.
الجدير بالذكر أن القانون 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملاً لهذا الإعلان، ويتم سحب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بالمجتمع السكنى الجديد غرب الاتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) بحلوان، وللاستعلام يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية (01286079730 / 01002958300)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected] )، ويمكن زيارة صفحة الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة على الفيس بوك (
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