الإسكان: طرح 53 مسطحاً تجارياً كاملة المرافق جنوب الأحياء بـ6 أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعمير المهندس محمود نصار، عن طرح 53 مسطحاً تجارياً نصف تشطيب كاملة المرافق، بمساحات تتراوح من (22.56 : 62.46 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2025، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بنظام التخصيص، وبأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، يتم الطرح من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بالقطعة رقم (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والتواصل من خلال الرقم التالي (01010419466)، ويبدأ التخصيص اعتبارا من الإثنين 11 نوفمبر المقبل للسداد الفوري، ومن الإثنين 18 نوفمبر للسداد بنظام التقسيط.

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وأضاف نصار، أنه يتم سداد 10 % جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على المسطح التجاري، وسداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، وسداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية حتى 5 سنوات وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند يوم التخصيص، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفوري.

الجدير بالذكر أن القانون 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملاً لهذا الإعلان، ويتم سحب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بالمجتمع السكنى الجديد غرب الاتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) بحلوان، وللاستعلام يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية (01286079730 / 01002958300)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected] ‏)، ويمكن زيارة صفحة الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة على الفيس بوك (