وزير الإسكان: استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فرصة لزيادة صادرات العقار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي، تُعد فرصة عظيمة لما سيثمر عنه من مكتسبات، فهناك رصيد كبير ومحفظة متنوعة من الوحدات السكنية والأراضى التنموية والخدمية والاستثمارية، وهناك فرصة كبيرة للتسويق الجيد لتلك الوحدات وتعظيم فكرة تصدير العقار.
وقال وزير الإسكان، فى لقاء مع برنامج“8 الصبح” على قناة“DMC” اليوم، إنه من المقرر انعقاد المؤتمر فى نسخته الثانية عشرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وهناك تعاون مثمر بين وزارات وجهات الدولة المعنية، فبالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية يتم الإعداد للملف بأجندة متكاملة لتنظيم الحدث.
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وحول مشاركة الشركات المصرية بالمنتدى، أكد الشربينى أن هذه الشركات لديها خبرات كبيرة وتضم كوادر بشرية قادرة على تنفيذ عدة مشروعات خارج الدولة سواء على المستوى الإفريقى أو العربى أو العالمى وكذلك المكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أنه قد تم تعظيم المعدات والمهمات والخبرات لدى تلك الشركات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور، إضافة إلى عملية التوطين التى نُفذت فى عدد من الصناعات والتى تُمكننا من التصدير للدول التى يمكن فتح آفاق متعددة بها للعمل فى مشروعات مختلفة.
وأوضح أن المنتدى يضم العديد من الفعاليات التى تتبناها وزارة الإسكان؛ منها لقاءات مع وزراء الإسكان الأفارقة على هامش المؤتمر؛ لنقل التجربة المصرية لكل الدول الإفريقية وتعظيم الاستفادة منها، حيث تشارك الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية فى إعمار وبناء العديد من المشروعات فى تلك الدول، إضافة إلى العديد من الجلسات التفصيلية لسرد ومناقشة تلك التجارب مع فرق العمل من خلال ورش عمل متخصصة؛ بهدف نقل التجربة كاملة بكل تفاصيلها وتحدياتها.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة وعلى مستوى رفيع، فقد قامت وزارة الخارجية بدور كبير فى دعوة الرؤساء والزعماء وعلى المستوى الوزاري، كما أن هناك عددا كبيرا ومشاركات دولية واسعة فى المؤتمر، إضافة إلى التنسيق للزيارات الميدانية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات وزارة الإسكان بها ونماذج تطوير العشوائيات، وتنظيم مسابقة يشارك بها الشباب للمقترحات والأفكار، وفتح باب العمل التطوعى لتنظيم الحدث بالكامل.
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