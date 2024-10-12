وزير الإسكان: استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فرصة لزيادة صادرات العقار

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي، تُعد فرصة عظيمة لما سيثمر عنه من مكتسبات، فهناك رصيد كبير ومحفظة متنوعة من الوحدات السكنية والأراضى التنموية والخدمية والاستثمارية، وهناك فرصة كبيرة للتسويق الجيد لتلك الوحدات وتعظيم فكرة تصدير العقار.

وقال وزير الإسكان، فى لقاء مع برنامج“8 الصبح” على قناة“DMC” اليوم، إنه من المقرر انعقاد المؤتمر فى نسخته الثانية عشرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وهناك تعاون مثمر بين وزارات وجهات الدولة المعنية، فبالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية يتم الإعداد للملف بأجندة متكاملة لتنظيم الحدث.

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وحول مشاركة الشركات المصرية بالمنتدى، أكد الشربينى أن هذه الشركات لديها خبرات كبيرة وتضم كوادر بشرية قادرة على تنفيذ عدة مشروعات خارج الدولة سواء على المستوى الإفريقى أو العربى أو العالمى وكذلك المكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أنه قد تم تعظيم المعدات والمهمات والخبرات لدى تلك الشركات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور، إضافة إلى عملية التوطين التى نُفذت فى عدد من الصناعات والتى تُمكننا من التصدير للدول التى يمكن فتح آفاق متعددة بها للعمل فى مشروعات مختلفة.

وأوضح أن المنتدى يضم العديد من الفعاليات التى تتبناها وزارة الإسكان؛ منها لقاءات مع وزراء الإسكان الأفارقة على هامش المؤتمر؛ لنقل التجربة المصرية لكل الدول الإفريقية وتعظيم الاستفادة منها، حيث تشارك الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية فى إعمار وبناء العديد من المشروعات فى تلك الدول، إضافة إلى العديد من الجلسات التفصيلية لسرد ومناقشة تلك التجارب مع فرق العمل من خلال ورش عمل متخصصة؛ بهدف نقل التجربة كاملة بكل تفاصيلها وتحدياتها.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة وعلى مستوى رفيع، فقد قامت وزارة الخارجية بدور كبير فى دعوة الرؤساء والزعماء وعلى المستوى الوزاري، كما أن هناك عددا كبيرا ومشاركات دولية واسعة فى المؤتمر، إضافة إلى التنسيق للزيارات الميدانية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات وزارة الإسكان بها ونماذج تطوير العشوائيات، وتنظيم مسابقة يشارك بها الشباب للمقترحات والأفكار، وفتح باب العمل التطوعى لتنظيم الحدث بالكامل.