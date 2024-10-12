وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف الصحى والصناعى بـالعاشر

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعاً لمتابعة منظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، والتوسعات الجارى تنفيذها لاستيعاب زيادة تدفقات الصرف الصناعى، نتيجة لتوسعات المناطق الصناعية، وكذا تجارب تشغيل محطة الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية، لاستخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الالتزام الدائم بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة، وإدارة منظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، وسرعة إنهاء التوسعات اللازمة لاستيعاب حجم الزيادة فى الصرف الصناعى، ودراسة حجم الاحتياجات المستقبلية بما يتلاءم مع توسعات المناطق الصناعية، وزيادة نسب الإشغال والسكن بالمدينة.

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حضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.