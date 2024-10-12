9 تمارين ذهنية لطلاب أكثر ذكاءً

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- Khaberni) خبرني - هل تبحث عن طرق لتعزيز ذاكرة طفلك وإبداعه؟ إليك 9 تمارين ذهنية بسيطة يمكنك تجربتها:
* تعلم مهارة جديدة: الرسم، الطبخ، رياضة جديدة.
* العزف على آلة موسيقية: ينشط مناطق متعددة في الدماغ.
* تعلم لغة جديدة: يحسن الذاكرة والقدرات المعرفية.
* التمارين الرياضية: تزيد تدفق الدم إلى الدماغ.
* قضاء وقت في الطبيعة: يقلل التوتر ويحسن المزاج.
* ألعاب استراتيجية: شطرنج، سكرابل.
* حل الألغاز: سودوكو، كلمات متقاطعة.
* تعليم الآخرين مهارة جديدة: يعزز الفهم والاتصال.
* الكتابة الإبداعية: تحفز الخيال وتطور الأفكار.
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