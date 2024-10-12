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9 تمارين ذهنية لطلاب أكثر ذكاءً

10/12/2024 2:09:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هل تبحث عن طرق لتعزيز ذاكرة طفلك وإبداعه؟ إليك 9 تمارين ذهنية بسيطة يمكنك تجربتها:

* تعلم مهارة جديدة: الرسم، الطبخ، رياضة جديدة.

* العزف على آلة موسيقية: ينشط مناطق متعددة في الدماغ.

* تعلم لغة جديدة: يحسن الذاكرة والقدرات المعرفية.

* التمارين الرياضية: تزيد تدفق الدم إلى الدماغ.

* قضاء وقت في الطبيعة: يقلل التوتر ويحسن المزاج.

* ألعاب استراتيجية: شطرنج، سكرابل.

* حل الألغاز: سودوكو، كلمات متقاطعة.

* تعليم الآخرين مهارة جديدة: يعزز الفهم والاتصال.

* الكتابة الإبداعية: تحفز الخيال وتطور الأفكار.

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