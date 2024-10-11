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الكويت تؤكد اهتمامها البالغ بتمكين المرأة وحماية حقوقها

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 10 (كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة أنها تولي اهتماما بالغا بتمكين المرأة وحماية حقوقها وتعزيزها مشددة على أن المرأة الكويتية على مر العقود أثبتت جدارتها وأصبحت رمزا للقوة والتقدم في المجتمع الكويتي.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية رحيق العباد أمام اللجنة الثالثة للشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية تحت البند (27) المعني بالنهوض بالمرأة.
ولفتت العباد إلى أن دولة الكويت تمتاز بحيز سياسي وتشريعي حاضن لفئات المجتمع كافة إذ يكفل دستور البلاد سد فجوة المساواة بين الجنسين كما أقرت العديد من السياسات واللوائح الضامنة لحقوق المرأة الكويتية الاجتماعية والاقتصادية السياسية.
وأضافت العباد "لعل ما يثبت ذلك هو تمثيل النساء في الكويت لأكثر من 58 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي و48 بالمئة في القطاع الخاص".
وأشارت إلى أن أكثر من 70 بالمئة من الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الكويت هم من النساء والفتيات فضلا عن أن المرأة الكويتية تشارك في مختلف جوانب صنع القرار وفي المؤسسات التنفيذية والتشريعية بما في ذلك المجالس الوزارية والبلدية والبرلمانية.
وبينت أنه جرى تعيين 88 وكيلة نيابة و19 قاضية حتى اليوم وخلال هذا العام وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دولة الكويت تم تعيين أربع نساء في منصب مديرات في النيابة العامة.
وفيما يتعلق بالسلك الدبلوماسي قالت العباد إن عدد النساء في وزارة الخارجية الكويتية عام 2024 بلغ 144 دبلوماسية وهو ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي.
وتابعت العباد أن المرأة الكويتية في القطاع النفطي - الذي يعد الشريان الاقتصادي الأساسي للبلاد - تشكل بفخر وكفاءة نسبة 54 بالمئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وفي المجال العسكري تشغل المرأة الكويتية اليوم نسبة 47 بالمئة من المناصب القيادية والإشرافية.
وعلى صعيد القطاع الأمني ذكرت الملحقة الدبلوماسية أن عدد أفراد قوات الشرطة من النساء وصل إلى أكثر من 900 امرأة كويتية في وزارة الداخلية لافتة إلى أنه - ولأول مرة في تاريخ دولة الكويت جرى تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري.
وأشادت العباد بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال مساهماتها وإنجازاتها ووضع معايير عالمية لتحقيق ذلك.
واستشهدت بأن دولة الكويت تجسد تلك الغاية من خلال صياغة القوانين واللوائح والسياسات التي تضمن تنفيذ تلك المعايير بشكل موائم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية كافة التي صادقت عليها الكويت بالإضافة إلى تفاعلها مع الآليات الأممية ذات الصلة.
وفي السياق تطرقت الملحقة الدبلوماسية إلى "وثيقة جدة" الصادرة عن مؤتمر جدة الدولي حول المرأة في الإسلام لعام 2023 والتي تمثل مرجعا أساسيا لحقوق المرأة كافة وتعتبر مسارا فكريا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرأة وواجباتها مع احترام كرامتها وتعزيز دورها في الحياة العامة والخاصة.
وأكدت العباد التزام دولة الكويت بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها مشيرة إلى أن نهوض البلاد بالحقوق المكفولة والمشروعة للمرأة هو انعكاس لإيمان القيادة السياسية الكويتية وأطياف المجتمع الكويتي بأن التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه من دون إشراك المرأة بشكل فعال في مجالات الحياة كافة داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف وتضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة والمستدامة في مجال تمكين المرأة وضمان حقوقها الكاملة. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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