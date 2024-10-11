زعماء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يدينون الاستهداف الاسرائيلي الأخير لليونيفيل في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 11 - 10 (كونا) -- أدان زعماء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا اليوم الجمعة الاستهداف الأخير على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز.
وقال الزعماء "باعتبارنا دولا تساهم منذ فترة طويلة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وشركاء للبنان وإسرائيل فإننا ندين الاستهداف الأخير لليونيفيل من قبل قوات الدفاع الإسرائيلي".
واعربوا عن غضبهم بعد إصابة عدد من عناصر قوة حفظ السلام في بلدة (الناقورة) الحدودية مؤكدين ان هذه الهجمات تشكل "انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقانون الإنساني الدولي" موضحين إن هذه الهجمات "غير مبررة ويجب أن تتوقف فورا".
واضاف البيان ان الدول الثلاث تذكر بأنه يجب حماية جميع حفظة السلام كما تكرر دعمها للالتزام الأساسي والمستمر لجنود وأفراد (يونيفيل) في هذا السياق الصعب للغاية.
واكد الزعماء انهم يعتمدون على التزام الاحتلال بضمان أمن بعثات الأمم المتحدة وبعثات حفظ السلام الثنائية في لبنان فضلا عن أمن المنظمات الدولية العاملة في المنطقة".
ودعوا الى وقف فوري لإطلاق النار فضلا عن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل جميع الأطراف وهو الطريق الوحيد الذي يسمح للنازحين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم بأمان.
وكرروا التزام دولهم بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 وكذلك داخل قوات (يونيفيل) التي ستكون مساهمتها في وقف الأعمال العدائية حاسمة. (النهاية)
م ع / ر ج
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