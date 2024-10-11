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زعماء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يدينون الاستهداف الاسرائيلي الأخير لليونيفيل في لبنان

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 10 (كونا) -- أدان زعماء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا اليوم الجمعة الاستهداف الأخير على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز.
وقال الزعماء "باعتبارنا دولا تساهم منذ فترة طويلة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وشركاء للبنان وإسرائيل فإننا ندين الاستهداف الأخير لليونيفيل من قبل قوات الدفاع الإسرائيلي".
واعربوا عن غضبهم بعد إصابة عدد من عناصر قوة حفظ السلام في بلدة (الناقورة) الحدودية مؤكدين ان هذه الهجمات تشكل "انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقانون الإنساني الدولي" موضحين إن هذه الهجمات "غير مبررة ويجب أن تتوقف فورا".
واضاف البيان ان الدول الثلاث تذكر بأنه يجب حماية جميع حفظة السلام كما تكرر دعمها للالتزام الأساسي والمستمر لجنود وأفراد (يونيفيل) في هذا السياق الصعب للغاية.
واكد الزعماء انهم يعتمدون على التزام الاحتلال بضمان أمن بعثات الأمم المتحدة وبعثات حفظ السلام الثنائية في لبنان فضلا عن أمن المنظمات الدولية العاملة في المنطقة".
ودعوا الى وقف فوري لإطلاق النار فضلا عن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل جميع الأطراف وهو الطريق الوحيد الذي يسمح للنازحين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم بأمان.
وكرروا التزام دولهم بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 وكذلك داخل قوات (يونيفيل) التي ستكون مساهمتها في وقف الأعمال العدائية حاسمة. (النهاية)

م ع / ر ج



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