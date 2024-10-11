ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 11 - 10 (كونا) -- بحث ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الجمعة مستجدات الاحداث بالمنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي القاه الامير محمد من ماكرون.
وافاد البيان بأن الجانبين تناولا في الاتصال مستجدات الاحداث بالمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد والوصول الى الامن والاستقرار . (النهاية)
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