جرز القمر تفوز على تونس في تصفيات أمم أفريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 11 - 10 (كونا) -- فاز منتخب
جرز القمر على مضيفه التونسي بهدف مقابل نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم
المقررة في المغرب.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لجزر القمر في المباراة التي اقيمت على ملعب (رادس) ضمن مباريات
المجموعة الأولى في العاصمة تونس رفيقي سعيد في الدقيقة 63.
وبهذه النتيجة ورغم الخسارة يبقى منتخب تونس بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما صعد جزر القمر الى المركز الثاني برصيد 5 نقاط. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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