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جرز القمر تفوز على تونس في تصفيات أمم أفريقيا

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 11 - 10 (كونا) -- فاز منتخب جرز القمر على مضيفه التونسي بهدف مقابل نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لجزر القمر في المباراة التي اقيمت على ملعب (رادس) ضمن مباريات المجموعة الأولى في العاصمة تونس رفيقي سعيد في الدقيقة 63.
وبهذه النتيجة ورغم الخسارة يبقى منتخب تونس بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما صعد جزر القمر الى المركز الثاني برصيد 5 نقاط. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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