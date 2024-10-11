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وزير الخارجية الامريكي يؤكد التزام بلاده بحل دبلوماسي للصراع على الحدود بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 10 (كونا) -- اكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الجمعة التزام بلاده بالتوصل الى حل دبلوماسي للصراع عبر الخط الازرق الفاصل بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي.
وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان الوزير بلينكن اكد في اتصالين هاتفيين اجراهما مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري أن هذا يتم عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 "ويسمح للمواطنين النازحين في كل من إسرائيل ولبنان بالعودة إلى ديارهم".
واضاف البيان ان بلينكن شدد على دعم واشنطن الدائم للمؤسسات اللبنانية بما في ذلك الجيش اللبناني للمساعدة في عودة الاستقرار الى لبنان.
واوضح ان بلينكن ناقش المساعدات الإنسانية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرا والتي تبلغ قيمتها 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.
واشار الى ان الوزير الامريكي اكد خلال المكالمتين قلقه ازاء سقوط ضحايا مدنيين في القصف الاسرائيلي المتواصل على لبنان فيما ناقش الجانبان شغور منصب الرئاسة في لبنان "والحاجة إلى تمكين القيادة التي تعكس إرادة الشعب من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل".
وذكر البيان ان الوزير بلينكن شدد على ان "لبنان لا يمكن أن يسمح لإيران أو حزب الله بالوقوف في طريق أمنه واستقراره".
يذكر ان القرار 1701 انهى الحرب التي استمرت شهرا في عام 2006 بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي ودعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وأن يكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هما القوة المسلحة الوحيدة جنوبي نهر الليطاني. (النهاية)

ا م م / ر ج



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