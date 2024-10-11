وزير الخارجية الامريكي يؤكد التزام بلاده بحل دبلوماسي للصراع على الحدود بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 11 - 10 (كونا) -- اكد وزير
الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الجمعة التزام بلاده بالتوصل الى حل دبلوماسي
للصراع عبر الخط الازرق الفاصل بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي.
وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان الوزير بلينكن اكد في اتصالين هاتفيين اجراهما مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري أن هذا يتم عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 "ويسمح للمواطنين النازحين في كل من إسرائيل ولبنان بالعودة إلى ديارهم".
واضاف البيان ان بلينكن شدد على دعم واشنطن الدائم للمؤسسات اللبنانية بما في ذلك الجيش اللبناني للمساعدة في عودة الاستقرار الى لبنان.
واوضح ان بلينكن ناقش المساعدات الإنسانية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرا والتي تبلغ قيمتها 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.
واشار الى ان الوزير الامريكي اكد خلال المكالمتين قلقه ازاء سقوط ضحايا مدنيين في القصف الاسرائيلي المتواصل على لبنان فيما ناقش الجانبان شغور منصب الرئاسة في لبنان "والحاجة إلى تمكين القيادة التي تعكس إرادة الشعب من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل".
وذكر البيان ان الوزير بلينكن شدد على ان "لبنان لا يمكن أن يسمح لإيران أو حزب الله بالوقوف في طريق أمنه واستقراره".
يذكر ان القرار 1701 انهى الحرب التي استمرت شهرا في عام 2006 بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي ودعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وأن يكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هما القوة المسلحة الوحيدة جنوبي نهر الليطاني. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN11102024000071011013ID1108771879
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