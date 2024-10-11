بريطانيا تعرب عن استيائها الشديد لتعمد الإحتلال قصف قواعد الامم المتحدة في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 11 - 10 (كونا) -– أعربت بريطانيا اليوم الجمعة عن استيائها الشديد حيال تعمد قوات الاحتلال الاسرائيلي استهداف قواعد عسكرية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وكانت بعثة (يونيفيل) أعلنت في بيان ان مقرها العام في بلدة الناقورة بجنوب لبنان تعرض لقصف من قوات الاحتلال مرتين خلال اليومين الماضيين ما أسفر عن إصابة أربعة من جنودها.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم مكتب الرئاسة البريطانية التأكيد على "أهمية حماية قوات حفظ السلام والمدنيين" مجددا الدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف المتحدث "كما تعلمون نستمر في الدعوة الى وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة وسفك الدم وما حدث هو تذكير لنا جميعا بأهمية تجديد جهودنا الدبلوماسية لحل الأزمة".
ومنذ نشر قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان عام 1978 لمراقبة المنطقة بعد احتلالها قتل أكثر من 300 من عناصرها. (النهاية)
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