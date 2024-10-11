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بريطانيا تعرب عن استيائها الشديد لتعمد الإحتلال قصف قواعد الامم المتحدة في لبنان

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 11 - 10 (كونا) -– أعربت بريطانيا اليوم الجمعة عن استيائها الشديد حيال تعمد قوات الاحتلال الاسرائيلي استهداف قواعد عسكرية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وكانت بعثة (يونيفيل) أعلنت في بيان ان مقرها العام في بلدة الناقورة بجنوب لبنان تعرض لقصف من قوات الاحتلال مرتين خلال اليومين الماضيين ما أسفر عن إصابة أربعة من جنودها.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم مكتب الرئاسة البريطانية التأكيد على "أهمية حماية قوات حفظ السلام والمدنيين" مجددا الدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف المتحدث "كما تعلمون نستمر في الدعوة الى وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة وسفك الدم وما حدث هو تذكير لنا جميعا بأهمية تجديد جهودنا الدبلوماسية لحل الأزمة".
ومنذ نشر قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان عام 1978 لمراقبة المنطقة بعد احتلالها قتل أكثر من 300 من عناصرها. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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