قتلى وجرحى في غارات الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان والبقاع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 11 - 10 (كونا) -- استمرت الغارات العنيفة التي تنفذها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة المزيد من القتلى والجرحى ودمارا كبيرا في المباني والممتلكات.
واعلن مركز طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة بعلبك الهرمل أدت إلى مقتل خمسة أشخاص.
واضاف المركز ان ثلاثة اشخاص قتلوا وجرح ثلاثة آخرون بغارة جوية للاحتلال على بلدة (البيسارية) في قضاء صيدا.
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في بلدة (أنصارية) الجنوبية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في حين أدت غارة اخرى استهدفت مسجد بلدة (طيردبا) ومنزلا مجاورا له إلى وقوع اصابات.
واضافت الوكالة أن الغارات الجوية العنيفة استهدفت بلدات (كفرصير وزبدين والضهيرة وقانا ومجدل زون والمنصوري والنبطية) جنوبي لبنان وبلدات (كفردان وسرعين والكرك وسرعين والنبي شيت والحلانية) في منطقة البقاع.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف عن منازلهم. (النهاية)
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