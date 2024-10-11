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قتلى وجرحى في غارات الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان والبقاع

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 10 (كونا) -- استمرت الغارات العنيفة التي تنفذها طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة المزيد من القتلى والجرحى ودمارا كبيرا في المباني والممتلكات.
واعلن مركز طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة بعلبك الهرمل أدت إلى مقتل خمسة أشخاص.
واضاف المركز ان ثلاثة اشخاص قتلوا وجرح ثلاثة آخرون بغارة جوية للاحتلال على بلدة (البيسارية) في قضاء صيدا.
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في بلدة (أنصارية) الجنوبية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في حين أدت غارة اخرى استهدفت مسجد بلدة (طيردبا) ومنزلا مجاورا له إلى وقوع اصابات.
واضافت الوكالة أن الغارات الجوية العنيفة استهدفت بلدات (كفرصير وزبدين والضهيرة وقانا ومجدل زون والمنصوري والنبطية) جنوبي لبنان وبلدات (كفردان وسرعين والكرك وسرعين والنبي شيت والحلانية) في منطقة البقاع.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف عن منازلهم. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



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