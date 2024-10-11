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العاهل المغربي يبرز التطور الايجابي في ملف قضية الصحراء المغربية

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 11 - 10 (كونا) -- اكد العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الجمعة اهمية التطورات الاخيرة في ملف قضية الصحراء المغربية والمتمثلة في الاعتراف الدولي المتزايد بالسيادة المغربية عليها لاسيما من قبل فرنسا والدول العربية والافريقية المساندة للوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا السياق توجه العاهل المغربي في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان باسمه وباسم الشعب المغربي "بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولرئيسها ايمانويل ماكرون على اعتراف باريس بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي في اطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الاقليمي المفتعل".
واوضح "أن هذا التطور الايجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب لاسيما أنه صادر عن دولة كبرى عضو دائم بمجلس الأمن وفاعل مؤثر في الساحة الدولية وذلك بالاضافة الى ان فرنسا تعرف جيدا حقيقة خلفيات هذا النزاع الاقليمي كما أن موقفها يأتي لدعم الجهود المبذولة في اطار الامم المتحدة".
وأضاف "اننا تمكنا والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة العضوية بمجلس الأمن كالولايات المتحدة وفرنسا" معبرا عن اعتزازه "بمواقف الدول العربية والافريقية التي تساند بكل وضوح ومسؤولية الوحدة الترابية للمملكة لاسيما التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة".
ولفت الى اتساع دائرة الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي في اطار سيادة المغرب مستحضرا في هذا السياق دعم اسبانيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي "بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة بحكم معرفتها بخبايا النزاع إضافة إلى اعتراف اغلبية دول الاتحاد الاوربي بهذه المبادرة".
كما توجه بالشكر "الى كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا مع الاقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني وهي بذلك تواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الصحراء المغربية وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الافريقي".
ورأى أن ذلك يضعها "في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية التي اطلقناها كمشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا ومبادرة الدول الافريقية الاطلسية إضافة التى تمكين دول الساحل من الولوج الى المحيط الاطلسي". (النهاية)

م ر ي / ر ج



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