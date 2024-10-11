موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعبن أنه في إنجاز جديد يضاف إلى جهود قطاع الأمن الجنائي نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مواطنين أحدهما ضابط في الوزارة برتبة عقيد وأربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية متورطين في ترويج كمية كبيرة من المشروبات الروحية المستوردة.
بيروت - الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين في صفوفه وإصابة ثلاثة آخرين في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على أحد مراكزه في بلدة (كفرا) بجنوب لبنان.
تونس - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 بفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 69ر90 بالمئة من الأصوات.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة يقول إن الإعصار (ميلتون) خلف خسائر وأضرارا تقدر بنحو 50 مليار دولار وتعهد ببذل ما في وسعه لمساعدة المتضررين منه. (النهاية) ر ج
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