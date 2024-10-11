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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/11/2024 11:19:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعبن أنه في إنجاز جديد يضاف إلى جهود قطاع الأمن الجنائي نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مواطنين أحدهما ضابط في الوزارة برتبة عقيد وأربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية متورطين في ترويج كمية كبيرة من المشروبات الروحية المستوردة.

بيروت - الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين في صفوفه وإصابة ثلاثة آخرين في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على أحد مراكزه في بلدة (كفرا) بجنوب لبنان.

تونس - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 بفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 69ر90 بالمئة من الأصوات.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة يقول إن الإعصار (ميلتون) خلف خسائر وأضرارا تقدر بنحو 50 مليار دولار وتعهد ببذل ما في وسعه لمساعدة المتضررين منه. (النهاية) ر ج

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