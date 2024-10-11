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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي - جريدة الوطن السعودية

10/11/2024 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة لخفض التصعيد للوصول إلى الأمن والاستقرار.

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