ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي - جريدة الوطن السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/11/2024 11:17:13 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة لخفض التصعيد للوصول إلى الأمن والاستقرار.
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