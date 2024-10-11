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أوقفوا ظاهرة كُتاب المليس وفني القرميد على الجدران - جريدة الوطن السعودية

10/11/2024 11:17:13 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تبذل فيه وزارة البلديات جهودًا جبارة في مكافحة التشوهات البصرية وتحسين المظهر العام للمدن، لا تزال ظاهرة كتابة الإعلانات العشوائية على الجدران تثير استياء المواطنين وتشكل تلوثًا بصريًا لا يمكن تجاهله. فمن منا لم يلاحظ تلك الكتابات المنتشرة على الجدران، حيث يعلن "المليس"، "فني القرميد"، و"فني الجبس" عن خدماتهم عبر كتابة أرقامهم واتصالاتهم المباشرة بطريقة عشوائية على كل زاوية وكل جدار؟
هذه الكتابات، التي تنتشر بشكل لافت في المناطق العامة والخاصة، تسيء لجمالية المدن وتخالف الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة. فالبلديات تعمل بجد على الحد من التشوهات البصرية من خلال وضع قوانين صارمة تحظر الرسم والكتابة على الجدران دون تصاريح مسبقة، وهو إجراء ممتاز لوضع حد لهذا العبث بالمساحات العامة.
ومع ذلك، لا تزال هذه الإعلانات العشوائية تفلت من الرقابة، خاصة من قبل بعض العمالة الوافدة التي تستغل الجدران كمنصة للإعلان عن خدماتهم. يجب أن تتخذ الجهات الرقابية إجراءات حاسمة، تبدأ برصد هذه الأرقام الهاتفية واتخاذ تدابير قانونية صارمة بحق أصحابها، وصولاً إلى إلغاء أرقامهم المسجلة في الإعلانات المخالفة بشكل فوري.
كما لا يجب إغفال ظاهرة الملصقات العشوائية التي تجد طريقها إلى أعمدة الإنارة، محطات الوقود، ومداخل المحلات، في مشهد يعكس فوضى إعلانية بحاجة إلى ضبط. هذه الممارسات تتطلب حملة وطنية قوية لتنظيف المدن، وتوعية الجمهور حول أهمية الحفاظ على جدراننا نظيفة وخالية من التشوهات.
في النهاية، يجب أن يكون هناك تحرك مشترك من البلديات والمواطنين لوقف هذا التلوث البصري الذي بات يشوه مظهر المدن. فتطبيق النظام بحزم ضد المخالفين سيكون خطوة إيجابية نحو الحفاظ على جمال شوارعنا وواجهات مبانينا.

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