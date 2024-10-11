المؤبد لبريطانية قتلت والديها وعاشت مع جثتيهما

MENAFN - Khaberni) خبرنيأصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن مدى الحياة ضد امرأة بريطانية قتلت والديها ثم عاشت لمدة أربع سنوات إلى جانب جثتيهما في مقبرتين مؤقتتين في منزل العائلة.

وأبلغت المحكمة المتهمة أنها لن تكون مؤهلة للإفراج المشروط عنها لمدة 36 عاما.

وكانت فرجينيا مكوللو، التي أنفقت أموال والديها وبذلت جهودا كبيرة لإخفاء آثار جريمتها أمام الأسرة والأصدقاء من خلال شبكة من الأكاذيب، قد اعترفت بقتل والديها في يونيو 2019 في جلسة استماع سابقة بمحكمة تشيلمسفورد كراون الواقعة جنوب شرقي إنجلترا.

وقال القاضي جيريمي جونسون في جلسة النطق بالحكم إن تصرفات مكوللو تمثل "انتهاكا صارخا للثقة التي يجب أن تتوفر بين الآباء وأبنائهم".

وتشهد بريطانيا في السنوات الأخيرة وفق تقارير رسمية ارتفاعا في جرائم القتل والسرقات.



فقبل يومين حكم قاض بريطاني على "علي حربي علي" وهو من أنصار تنظيم "داعش" بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا بسكين العام الماضي، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال القاضي نايجل سويني لدى النطق بالحكم في محكمة أولد بيلي في لندن: "هذه جريمة قتل أصابت قلب الديموقراطية" مضيفا أن المدان البالغ من العمر 26 عاما "لم يُبد ندماً أو خجلا".