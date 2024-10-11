Saturday, 12 October 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائمة منتخب الطائرة تخلو من أيمن وبدر

10/11/2024 7:14:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬


خلت‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬أيمن‭ ‬عيسى‭ (‬دار‭ ‬كليب‭) ‬وبدر‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ (‬المحرق‭).‬

وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬اضطررنا‭ ‬إلى‭ ‬استبعاد‭ ‬لاعبين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬لرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الموسم،‭ ‬وهما‭ ‬أيمن‭ ‬عيسى‭ ‬الوسط‭ (‬بما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬وكان‭ ‬علينا‭ ‬اختيار‭ ‬4،‭ ‬وبديل‭ ‬الليبيرو‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬ناصر،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدافعين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬نفسه‭) ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬أعلى‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬المطلوب‭.‬

وأضاف‭: ‬نتمنى‭ ‬لهما‭ ‬حظا‭ ‬سعيدا‭ ‬في‭ ‬الأندية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يستمرا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬شد‭ ‬رحاله‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكره‭ ‬هناك‭ ‬والذي‭ ‬سيستغرق‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬أسماء‭: ‬محمود‭ ‬حسن،‭ ‬وحسين‭ ‬منصور،‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالواحد،‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان،‭ ‬وعباس‭ ‬سلطان،‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬هاني‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم،‭ ‬محمد‭ ‬عمر،‭ ‬وحسن‭ ‬الورقاء‭.‬

MENAFN11102024000055011008ID1108771690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث