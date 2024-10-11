قائمة منتخب الطائرة تخلو من أيمن وبدر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬





خلت‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬أيمن‭ ‬عيسى‭ (‬دار‭ ‬كليب‭) ‬وبدر‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ (‬المحرق‭).‬

وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬اضطررنا‭ ‬إلى‭ ‬استبعاد‭ ‬لاعبين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬لرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الموسم،‭ ‬وهما‭ ‬أيمن‭ ‬عيسى‭ ‬الوسط‭ (‬بما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬وكان‭ ‬علينا‭ ‬اختيار‭ ‬4،‭ ‬وبديل‭ ‬الليبيرو‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬ناصر،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدافعين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬نفسه‭) ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬نعتبر‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬أعلى‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬المطلوب‭.‬

وأضاف‭: ‬نتمنى‭ ‬لهما‭ ‬حظا‭ ‬سعيدا‭ ‬في‭ ‬الأندية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يستمرا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬شد‭ ‬رحاله‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكره‭ ‬هناك‭ ‬والذي‭ ‬سيستغرق‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬أسماء‭: ‬محمود‭ ‬حسن،‭ ‬وحسين‭ ‬منصور،‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالواحد،‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان،‭ ‬وعباس‭ ‬سلطان،‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬هاني‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم،‭ ‬محمد‭ ‬عمر،‭ ‬وحسن‭ ‬الورقاء‭.‬