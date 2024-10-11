قائمة منتخب الطائرة تخلو من أيمن وبدر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
خلت قائمة منتخب الرجال للكرة الطائرة التي اختارها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني إليقيتا من الثنائي أيمن عيسى (دار كليب) وبدر محمد ناصر (المحرق).
وتعقيبا على ذلك قال الأرجنتيني إليقيتا مدرب المنتخب للملحق الرياضي في «أخبار الخليج»: لسوء الحظ، اضطررنا إلى استبعاد لاعبين اثنين من القائمة لرحلة ما قبل الموسم، وهما أيمن عيسى الوسط (بما أنه كان هناك 5 في هذا المركز وكان علينا اختيار 4، وبديل الليبيرو بدر محمد ناصر، إذ كان ثلاثة مدافعين في المركز نفسه) ولهذا السبب نعتبر أن أولئك الذين تم اختيارهم في هذا المركز أعلى قليلاً من الأداء المطلوب.
وأضاف: نتمنى لهما حظا سعيدا في الأندية، ونأمل أن يستمرا في العمل الجاد.
ويستعد المنتخب إلى شد رحاله يوم 16 أكتوبر الجاري إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكره هناك والذي سيستغرق 12 يوما استعدادا للمشاركة في البطولة العربية 23 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 11 نوفمبر.
وضمت قائمة المنتخب أسماء: محمود حسن، وحسين منصور، وناصر عنان ومحمد يعقوب، ومحمود عبدالواحد، وسيد هاشم عيسى، وعلي إبراهيم، ومحمد عنان، وعباس سلطان، ومحمود عبدالحسين، هاني علي، محمد جاسم، محمد عمر، وحسن الورقاء.
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