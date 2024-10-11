ناصر بن حمد يرعى بطولة العالم لرفع الأثقال ديسمبر القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تحتضن مملكة البحرين منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال التي ستقام خلال الفترة من 4 حتى 15 ديسمبر القادم، بمشاركة نحو 1000 لاعب يمثلون
114 دولة حتى الآن.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن استضافة المملكة لبطولة العالم لرفع الأثقال تجسد الرعاية الملكية الفائقة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في جعل مملكة البحرين قبلة رياضية لاحتضان مختلف الفعاليات وتساهم في تسليط الضوء على المنجزات الحضارية والتنموية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لجلالته، حتى أصبحت المملكة تتبوأ مكانة رفيعة على خارطة البطولات الرياضية العالمية بعد أن سجلت انجازات تاريخية عديدة في استضافة البطولات.
وأشار سموه إلى أن البطولة تبلور رؤية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنوع المصادر الرياضية والاقتصادية والسياحية وخصوصا أنها تواكب رؤية مملكة البحرين «2030» وسوف تحقق العديد من المكاسب، لاسيما أن هذه البطولة تمثل حدثا تاريخيا باعتبارها أول بطولة رياضية عالمية أولمبية على مستوى الكبار.
وأشاد سموه، بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في مواصلة ارتقاء الرياضة البحرينية والترويج المستمر لمكانة المملكة عبر احتضان البطولات العالمية والاقليمية والتأكيد المستمر على القدرة بنجاح كافة الفعاليات الرياضية التي تقام على أرض المملكة.
ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الاتحاد البحريني لرفع الأثقال برئاسة السيد إسحاق إبراهيم إسحاق في الاستعداد الأمثل للبطولة والحرص على إخراجها بأزهى صورة تنظيمية تؤكد التطور الذي تسير عليه المملكة في احتضان البطولات العالمية.
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