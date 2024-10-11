ناصر بن حمد يرعى بطولة العالم لرفع الأثقال ديسمبر القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬تحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬1000‭ ‬لاعب‭ ‬يمثلون‭

‬114‭ ‬دولة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬تجسد‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬الفائقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قبلة‭ ‬رياضية‭ ‬لاحتضان‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالته،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬المملكة‭ ‬تتبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬انجازات‭ ‬تاريخية‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تبلور‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تنوع‭ ‬المصادر‭ ‬الرياضية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياحية‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنها‭ ‬تواكب‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬2030‮»‬‭ ‬وسوف‭ ‬تحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاسب،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تمثل‭ ‬حدثا‭ ‬تاريخيا‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬أولمبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكبار‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه،‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬والترويج‭ ‬المستمر‭ ‬لمكانة‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬احتضان‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬والاقليمية‭ ‬والتأكيد‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬بنجاح‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

ووجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬للبطولة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬إخراجها‭ ‬بأزهى‭ ‬صورة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تؤكد‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭.‬