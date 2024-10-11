النشيط: نسعى إلى مواصلة العمل الجاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬محمد‭ ‬النشيط‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬بالفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وتحقيقه‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

وقال‭ ‬النشيط‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«خبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬الفريق‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬نسق‭ ‬تصاعدي‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدوري،‭ ‬واستطاع‭ ‬اللاعبون‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬المتأخرة‭ ‬للفريق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬نجاحه‭ ‬باعتلاء‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬خروج‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬المهمين‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أوضح‭ ‬النشيط‭ ‬قائلاً‭: ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬استقرار،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بوجود‭ ‬البديل‭ ‬الناجح‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بالمهمة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬متمنياً‭ ‬مواصلة‭ ‬الفريق‭ ‬نتائجه‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المنافسات‭.‬

وبخصوص‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬أوضح‭ ‬النشيط‭ ‬قائلاً‭: ‬سنستغل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬بمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات،‭ ‬وتطوير‭ ‬الجوانب‭ ‬الفردية‭ ‬للاعبين،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬فنية‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التصاعدي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالنادي،‭ ‬والتي‭ ‬تخضع‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ (‬12‭) ‬نقطة‭.‬

‭ ‬











