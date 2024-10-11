النشيط: نسعى إلى مواصلة العمل الجاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد محمد النشيط المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة اليد بنادي الشباب ضرورة مواصلة العمل الجاد والنتائج الإيجابية التي ظهر بها الفريق في الجولات الماضية من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وتحقيقه أربعة انتصارات متتالية.
وقال النشيط في تصريح خاص لـ«خبار الخليج الرياضي»: الفريق يسير في نسق تصاعدي منذ الجولة الأولى من الدوري، واستطاع اللاعبون تقديم مستويات متميزة على الرغم من البداية المتأخرة للفريق، مؤكداً في الوقت ذاته نجاحه باعتلاء صدارة الترتيب العام قبل فترة التوقف.
وبسؤاله عن خروج بعض اللاعبين المهمين من الفريق أوضح النشيط قائلاً: على الرغم من انتقال بعض اللاعبين المميزين في كل موسم، إلا أن الفريق يعيش في استقرار، ويعود ذلك بوجود البديل الناجح الذي يقوم بالمهمة بأفضل صورة، متمنياً مواصلة الفريق نتائجه المثالية في قادم المنافسات.
وبخصوص فترة التوقف الدولي أوضح النشيط قائلاً: سنستغل فترة التوقف بمواصلة العمل من خلال التدريبات، وتطوير الجوانب الفردية للاعبين، علاوةً على خوض مباريات ودية لتحقيق أقصى استفادة فنية للمحافظة على المستوى التصاعدي الذي وصل إليه اللاعبون، بالرغم من عدم توافر الصالة الرياضية بالنادي، والتي تخضع لأعمال الصيانة.
الجدير بالذكر أن الشباب يوجد في المركز الأول برصيد (12) نقطة.
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