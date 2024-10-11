بعثة المنتخب تصل إلى جدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب أحمد جواد:
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة السعودية، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء القادم أمام المنتخب السعودي على ملعب (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لمونديال 2026.
وكانت بعثة المنتخب قد غادرت يوم أمس الجمعة عبر طائرة خاصة بوفد رسمي برئاسة الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وراشد الزعبي الأمين العام، ومحمود رياض مدير المنتخب، والجهازين الإداري والفني بقيادة المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، وضم الوفد 27 لاعبا هم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، سيد هاشم عيسى.
وكان منتخبنا قد خرج بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما من مواجهته أمام منتخب إندونيسيا، وبالتالي رفع رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع المنتخب السعودي بذات الرصيد ومتخلفا عنه بفارق الأهداف، حيث يحتل منتخبنا المركز الرابع في حين يتواجد المنتخب السعودي في المركز الثالث، والفوز في المباراة القادمة سيعني وضع منتخبنا في موقف مثالي مع نهاية هذه الجولة.
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