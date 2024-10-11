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بعثة المنتخب تصل إلى جدة

10/11/2024 7:14:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬جواد‭:‬ السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصلت‭ ‬بعثة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية،‭ ‬استعداداً‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

وكانت‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬غادرت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬بوفد‭ ‬رسمي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وراشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬ومحمود‭ ‬رياض‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب،‭ ‬والجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬وضم‭ ‬الوفد‭ ‬27‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬خرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما‭ ‬من‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬متساوياً‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بذات‭ ‬الرصيد‭ ‬ومتخلفا‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬منتخبنا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬سيعني‭ ‬وضع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬مثالي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬

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