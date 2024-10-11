تويوتا يعود إلى الفورمولا وان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب): أعلن عملاق السيارات الياباني تويوتا أمس الجمعة عودته إلى بطولة العالم للفورمولا وان بعد 15 عاما من الغياب، كشريك تقني لفريق هاس الأمريكي.
وأمضى الصانع الياباني 9 أعوام في الفئة الأولى قبل أن يغادر الحلبات نهاية عام 2009 بعدما صعد إلى منصة التتويج 13 مرة من دون أن يتمكن من الفوز بأي سباق.
وقال هاس الذي يحتل حاليا المركز السابع في ترتيب الصانعين إن تويوتا سيوفر «خدمات التصميم والتقنية والتصنيع».
وأكدت الحظيرة الأمريكية أن سياراتها ستحمل علامة تويوتا التجارية في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن بولاية تكساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة تويوتا أكيو تويودا إنه «عاد أخيرا إلى كونه رجلا عاديا مسنا يعشق السيارات».
وتابع: «أعتقد أن ذلك الرجل العادي المسن المحب للسيارات أكيو تويودا كان يشعر بالندم في أعماق قلبه لأنه عرقل طريق الشباب الياباني نحو قيادة أسرع سيارات العالم بالانسحاب من الفورمولا وان»، مشددا على أنه يعتقد أن قراره بالانسحاب من البطولة العالمية في عام 2009 «لم يكن خاطئا».
وضمن سياق متصل صرّح مدير فريق هاس أياو كوماتسو بأنه «متحمّس للغاية» للعمل مع تويوتا فـ«الحصول على دعم من شركة رائدة عالميا في قطاع السيارات والعمل جنبا إلى جنب مع فريقنا، مع السعي إلى تطوير وتسريع خبرتها التقنية والهندسية. هي ببساطة شراكة ذات فوائد واضحة لكلا الجانبين».
وسيدافع عن ألوان فريق هاس العام المقبل السائق الفرنسي إستيبان أوكون (28 عاما) الذي وقّع معه عقدا سنوات عدة على أن ينتقل إلى صفوفه بعد مغادرته ألبين نهاية العام الحالي، ليزامل الوافد الجديد ايضا الشاب البريطاني أوليفر بيرمان (19 عاما).
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