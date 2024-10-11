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تويوتا يعود إلى الفورمولا وان

10/11/2024 7:14:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬عملاق‭ ‬السيارات‭ ‬الياباني‭ ‬تويوتا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الغياب،‭ ‬كشريك‭ ‬تقني‭ ‬لفريق‭ ‬هاس‭ ‬الأمريكي‭.‬

وأمضى‭ ‬الصانع‭ ‬الياباني‭ ‬9‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الحلبات‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بعدما‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬13‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بأي‭ ‬سباق‭.‬

وقال‭ ‬هاس‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬إن‭ ‬تويوتا‭ ‬سيوفر‭ ‬‮«‬خدمات‭ ‬التصميم‭ ‬والتقنية‭ ‬والتصنيع‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الحظيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬سياراتها‭ ‬ستحمل‭ ‬علامة‭ ‬تويوتا‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬تويوتا‭ ‬أكيو‭ ‬تويودا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬عاد‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬رجلا‭ ‬عاديا‭ ‬مسنا‭ ‬يعشق‭ ‬السيارات‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الرجل‭ ‬العادي‭ ‬المسن‭ ‬المحب‭ ‬للسيارات‭ ‬أكيو‭ ‬تويودا‭ ‬كان‭ ‬يشعر‭ ‬بالندم‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬قلبه‭ ‬لأنه‭ ‬عرقل‭ ‬طريق‭ ‬الشباب‭ ‬الياباني‭ ‬نحو‭ ‬قيادة‭ ‬أسرع‭ ‬سيارات‭ ‬العالم‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬قراره‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬خاطئا‮»‬‭.‬

وضمن‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬صرّح‭ ‬مدير‭ ‬فريق‭ ‬هاس‭ ‬أياو‭ ‬كوماتسو‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬متحمّس‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬تويوتا‭ ‬فـ«الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات‭ ‬والعمل‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬فريقنا،‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتسريع‭ ‬خبرتها‭ ‬التقنية‭ ‬والهندسية‭. ‬هي‭ ‬ببساطة‭ ‬شراكة‭ ‬ذات‭ ‬فوائد‭ ‬واضحة‭ ‬لكلا‭ ‬الجانبين‮»‬‭.‬

وسيدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬هاس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬السائق‭ ‬الفرنسي‭ ‬إستيبان‭ ‬أوكون‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬وقّع‭ ‬معه‭ ‬عقدا‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬ألبين‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬ليزامل‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬ايضا‭ ‬الشاب‭ ‬البريطاني‭ ‬أوليفر‭ ‬بيرمان‭ (‬19‭ ‬عاما‭).‬

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