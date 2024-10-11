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استحواذ عائلة أرنو على باريس.. نعمة

10/11/2024 7:14:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يمكن‭ ‬للاستحواذ‭ ‬المحتمل‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عائلة‭ ‬أرنو‭ ‬وريد‭ ‬بول‭ ‬والذي‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬الصحف‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬فريقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬ثانياً‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬ينافس‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المملوك‭ ‬قطريا‭ ‬ويسلط‭ ‬الأنظار‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الفرنسية‭.‬

بحال‭ ‬تحققه،‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬نهاية‭ ‬الاستثناء‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬أخيرا‭ ‬دربي‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬مثل‭ ‬لندن،‭ ‬مدريد‭ ‬أو‭ ‬ميلانو‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬مبتهجا‭ ‬جان‭-‬باتيست‭ ‬غيغان‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الجغرافيا‭ ‬السياسية‭ ‬للرياضة‭ ‬والمشجع‭ ‬لنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

يضيف‭ ‬‮«‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط،‭ ‬سيستفيد‭ ‬باريس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬المالية‭ ‬لعائلة‭ ‬أرنو،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والخامسة‭ ‬عالميا،‭ ‬وخبرة‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الرياضية‭ ‬الغنية‭ ‬عن‭ ‬التعريف‭ ‬والتي‭ ‬تعززت‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬قدوم‭ (‬مدرب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭) ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬كمدير‭ ‬للأنشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يتأكد‭ ‬شيء‭ ‬بعد،‭ ‬وحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬ليكيب‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬المعلومة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الترتيب‭ ‬المالي‭ ‬عرضة‭ ‬للتغيير‭. ‬وفي‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬لم‭ ‬يرغب‭ ‬باريس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬وعائلة‭ ‬أرنو‭ ‬بالتعليق‭ ‬على‭ ‬المسألة‭.‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬المفاوضات،‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬راهنا‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬بدايته،‭ ‬وعائلة‭ ‬أرنو‭ ‬سيصدران‭ ‬إعلانا‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭.‬

وحسب‭ ‬المصدر‭ ‬عينه،‭ ‬ستكون‭ ‬عائلة‭ ‬أرنو،‭ ‬مالكة‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة‭ ‬‮«‬أل‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬أش‮»‬،‭ ‬المساهم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬بنسبة‭ ‬55 ‭%‬ ‮»‬،‭ ‬مقابل‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬لريد‭ ‬بول،‭ ‬فيما‭ ‬يحتفظ‭ ‬بيار‭ ‬فيراتشي‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬والمساهم‭ ‬الأكبر‭ ‬بحصة‭ ‬35 ‭%‬ ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبيع‭ ‬اسهمه‭ ‬لعائلة‭ ‬أرنو‭ ‬في‭ ‬2027‭.‬

وسيتخلى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البالغ‭ ‬72‭ ‬عاما‭ ‬والحاضر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬عن‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬لأنطوان‭ ‬أو‭ ‬فريديريك‭ ‬أرنو،‭ ‬نجلي‭ ‬برنار،‭ ‬حسب‭ ‬مفاوضات‭ ‬الاستحواذ‭.‬

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