ناغلسمان يهنئ كلوب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬هنأ‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬مشغله‭ ‬السابق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬مواطنه‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬مديرا‭ ‬لعمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬واصفا‭ ‬الخطوة‭ ‬بـ«ضربة‭ ‬معلم‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬أندية‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الالماني‭ ‬وسالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬ونيويورك‭ ‬ريد‭ ‬بولز‭ ‬الأمريكي،‭ ‬الأربعاء‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬تعيين‭ ‬كلوب‭ ‬بهذا‭ ‬المنصب‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وأمضى‭ ‬ناغلسمان‭ ‬سنتين‭ ‬كمدرب‭ ‬للايبزيغ‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬ويتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬منذ‭ ‬2023‭.‬

وعشية‭ ‬مباراة‭ ‬ألمانيا‭ ‬مع‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬في‭ ‬زينيستا‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الاوروبية،‭ ‬قال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬إن‭ ‬التعاقد‭ ‬‮«‬مربح‭ ‬للطرفين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أولا‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬أهنئ‭ (‬رئيس‭ ‬ريد‭ ‬بول‭) ‬أوليفر‭ ‬مينتسلاف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬ضربة‭ ‬معلم‭. ‬أهنئ‭ ‬أيضا‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العمل‭ ‬الرائع‭ ‬والمثير‭ ‬للاهتمام‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أن‭ ‬كلوب‭ ‬‮«‬سيضج‭ ‬بالحياة‮»‬‭ ‬في‭ ‬وظيفته‭ ‬الجديدة‭ ‬وسيقوم‭ ‬بها‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬استثنائي‭ ‬على‭ ‬طريقته‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬بندا‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬كلوب‭ ‬الذي‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬النادي،‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بترك‭ ‬وظيفته‭ ‬بحال‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭. ‬ويعد‭ ‬رودي‭ ‬فولر،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬راهنا،‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المعجبين‭ ‬بكلوب،‭ ‬لكن‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لليفربول‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬البالغ‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬استبعد‭ ‬مجددا‭ ‬رغبته‭ ‬بتولي‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭. ‬وينتهي‭ ‬عقد‭ ‬ناغلسمان‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عقد‭ ‬كلوب‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬هكذا‭ ‬بند،‭ ‬استبعد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬الأمر‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬أوليفر‭ ‬مينتسلاف‭ ‬جيدا‭. ‬لا‭ ‬أتخيل‭ ‬بندا‭ ‬مماثلا‭ ‬في‭ ‬العقد‮»‬‭.‬

وأعاد‭ ‬كلوب‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬الساحتين‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬،‭ ‬فقاده‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وتنشط‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬أبرزها‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬رايسينغ‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقبي‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬والصانعين‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬