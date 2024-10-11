ناغلسمان يهنئ كلوب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): هنأ مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان مشغله السابق ريد بول على تعيين مواطنه مدرب ليفربول الإنجليزي السابق يورغن كلوب مديرا لعمليات كرة القدم، واصفا الخطوة بـ«ضربة معلم».
وأعلنت ريد بول التي تملك أندية لايبزيغ الالماني وسالزبورغ النمسوي ونيويورك ريد بولز الأمريكي، الأربعاء بشكل مفاجئ تعيين كلوب بهذا المنصب بدءا من يناير 2025.
وأمضى ناغلسمان سنتين كمدرب للايبزيغ قبل الانتقال إلى بايرن ميونيخ في 2021، ويتولى الإشراف على المنتخب الألماني منذ 2023.
وعشية مباراة ألمانيا مع البوسنة والهرسك في زينيستا ضمن دوري الأمم الاوروبية، قال ناغلسمان إن التعاقد «مربح للطرفين».
وأضاف «أولا وقبل كل شيء، أهنئ (رئيس ريد بول) أوليفر مينتسلاف على ما اعتبره ضربة معلم. أهنئ أيضا يورغن كلوب على هذه العمل الرائع والمثير للاهتمام».
واعتبر ناغلسمان أن كلوب «سيضج بالحياة» في وظيفته الجديدة وسيقوم بها «بشكل استثنائي على طريقته».
وذكرت بعض وسائل الإعلام الألمانية أن بندا في عقد كلوب الذي تخلى عن مهامه الفنية مع ليفربول في نهاية الموسم الماضي بعد تسع سنوات قضاها في رحاب النادي، يسمح له بترك وظيفته بحال سنحت له فرصة تدريب منتخب ألمانيا. ويعد رودي فولر، المدير الرياضي في الاتحاد الألماني راهنا، من أشد المعجبين بكلوب، لكن المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند البالغ 57 عاما استبعد مجددا رغبته بتولي هذا المنصب. وينتهي عقد ناغلسمان (37 عاما) مع الاتحاد الألماني بعد مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وعما إذا كان عقد كلوب ينص على هكذا بند، استبعد ناغلسمان الأمر قائلا «أعرف أوليفر مينتسلاف جيدا. لا أتخيل بندا مماثلا في العقد».
وأعاد كلوب فريق ليفربول إلى الساحتين المحلية والقارية خلال فترة وجوده في ملعب «أنفيلد»، فقاده إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وتنشط ريد بول في العديد من المسابقات الرياضية إلى جانب كرة القدم، أبرزها بطولة العالم للفورمولا واحد مع فريق ريد بول رايسينغ المتوّج بلقبي السائقين في الاعوام الثلاثة الماضية مع الهولندي ماكس فيرستابن، والصانعين في العامين الماضيين.
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