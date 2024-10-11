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تغريم نوتنغهام فوريست

10/11/2024 7:14:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬غُرّم‭ ‬نادي‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الإنكليزي‭ ‬750‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬980‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬وتم‭ ‬تحذيره‭ ‬حول‭ ‬سلوكه‭ ‬المستقبلي،‭ ‬بعد‭ ‬انتقاده‭ ‬علنا‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬ستيوارت‭ ‬أتويل‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬وصب‭ ‬فوريست‭ ‬غضبه‭ ‬لعدم‭ ‬احتساب‭ ‬ثلاث‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬ضد‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬برميرليغ‭). ‬وآنذاك،‭ ‬كانت‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬تحارب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬ولوتون‭ ‬وعدة‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭.‬

وبعد‭ ‬المباراة،‭ ‬كتب‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬سيئة‭ ‬جدا،‭ ‬ثلاث‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬غير‭ ‬محتسبة،‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تقبله‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬حذرنا‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬أتويل‭) ‬هو‭ ‬مشجع‭ ‬للوتون،‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يقوموا‭ ‬بتبديله‭. ‬اختُبر‭ ‬صبرنا‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭. ‬سيفكر‭ ‬نونتغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬خياراته‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬فوريست‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تعليقاته‭ ‬بشأن‭ ‬أتويل‭ ‬قد‭ ‬أضرت‭ ‬بسمعة‭ ‬اللعبة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬التلميح‭ ‬إلى‭ ‬التحيز‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬نزاهة‭ ‬حكام‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬لجنة‭ ‬امتثال‭ ‬مستقلة‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬اتهامات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬محلها،‭ ‬فردّ‭ ‬فوريست‭ ‬بأنه‭ ‬سيستأنف‭ ‬العقوبة‭.‬

وكتب‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬يشعر‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬إزاء‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬الامتثال‭ ‬بفرض‭ ‬غرامة‭ ‬750‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتعليق‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بعد‭ ‬مباراتنا‭ ‬ضد‭ ‬إيفرتون‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بقلق‭ ‬خاص‭ ‬إزاء‭ ‬طلب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬فرض‭ ‬عقوبة‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭. ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬تلته‭ ‬غير‭ ‬متناسب‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وسيستأنف‭ ‬النادي‭ ‬القرار‮»‬‭.‬

وأنهى‭ ‬فوريست‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬الهابطين‭ ‬لوتون‭. ‬ويحتل‭ ‬راهنا‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭.‬


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