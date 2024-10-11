كارفاخال يخضع لجراحة ناجحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): خضع داني كارفاخال، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لعملية جراحية لعلاج الإصابة الخطيرة في أربطة الركبة، التي تعرض لها في المباراة التي فاز فيها فريقه مؤخرا على فياريال.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن المدافع البالغ من العمر 32 عاما كان يبكي في المباراة التي فاز فيها الريال على فياريال بهدفين نظيفين يوم السبت الماضي، أثناء نقله على محفة من الملعب عقب تدخل عنيف مع يريمي بينو.
وتعهد كارفاخال بالعودة بقوة في اليوم التالي وأكد الريال إنه يعتزم أن يبدأ فترة التعافي بعد الجراحة الناجحة.
وذكر الموقع الرسمي للنادي: «خضع لاعبنا داني كارفاخال لعملية جراحية ناجحة أمس لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وعدم الاستقرار في ركبته اليمنى، وذلك تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد». وأضاف: «من المقرر أن يبدأ كارفاخال برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة».
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