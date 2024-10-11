كارفاخال يخضع لجراحة ناجحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خضع‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬لعلاج‭ ‬الإصابة‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الركبة،‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬فريقه‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬فياريال‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬المدافع‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬كان‭ ‬يبكي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الريال‭ ‬على‭ ‬فياريال‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬أثناء‭ ‬نقله‭ ‬على‭ ‬محفة‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬عقب‭ ‬تدخل‭ ‬عنيف‭ ‬مع‭ ‬يريمي‭ ‬بينو‭.‬

وتعهد‭ ‬كارفاخال‭ ‬بالعودة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬وأكد‭ ‬الريال‭ ‬إنه‭ ‬يعتزم‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬فترة‭ ‬التعافي‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬الناجحة‭.‬

وذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭: ‬‮«‬خضع‭ ‬لاعبنا‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬ناجحة‭ ‬أمس‭ ‬لعلاج‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬كارفاخال‭ ‬برنامجه‭ ‬التأهيلي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬



