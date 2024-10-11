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اللجنة التنفيذية تختار 21 فندقا لتسكين الوفود

10/11/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬اختيار‭ ‬21‭ ‬فندقًا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬نجوم‭ ‬لتسكين‭ ‬كل‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والواسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬المشاركة‭ ‬5651‭ ‬مشاركا‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحادا‭ ‬رياضيا‭ ‬مدرسيا‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭. ‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الإقامة‭ ‬للرياضيين‭ ‬والمدربين‭ ‬والإداريين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الفنادق‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭. ‬وستعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬تشمل‭ ‬الوجبات‭ ‬الصحية،‭ ‬ومرافق‭ ‬التدريب،‭ ‬وخدمات‭ ‬النقل‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬المنافسات‭.‬

وجاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬عليها‭ ‬كالتالي‭: ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬آرت،‭ ‬فندق‭ ‬ويندهام،‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي،‭ ‬فندق‭ ‬جولدن‭ ‬توليب،‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬سفن،‭ ‬فندق‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر،‭ ‬فندق‭ ‬ديفا،‭ ‬فندق‭ ‬آرمان،‭ ‬فندق‭ ‬المنزل،‭ ‬فندق‭ ‬ IBIS ،‭ ‬فندق‭ ‬رامي‭ ‬بالاس،‭ ‬فندق‭ ‬فراسر‭ ‬سويتس،‭ ‬فندق‭ ‬رامي‭ ‬جاردن،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬السيف،‭ ‬فندق‭ ‬جلف‭ ‬كورت،‭ ‬فندق‭ ‬أورنج‭ ‬سويتس،‭ ‬فندق‭ ‬رامادا‭ ‬المنامة،‭ ‬فندق‭ ‬جلف،‭ ‬نوفوتيل،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل،‭ ‬وفندق‭ ‬لي‭ ‬ميريديان‭.‬

عبرت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬الفنادق‭ ‬المتميزة‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬لجميع‭ ‬الوفود،‭ ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬يليق‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة

تستمر‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬للحدث،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬المشاركين‭.‬

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