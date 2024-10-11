اللجنة التنفيذية تختار 21 فندقا لتسكين الوفود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة المنظمة اختيار 21 فندقًا من فئة 4 و5 نجوم لتسكين كل الوفود المشاركة، في ظل المشاركة الكبيرة والواسعة من مختلف دول العالم، حيث بلغت المشاركة 5651 مشاركا يمثلون 80 اتحادا رياضيا مدرسيا من 70 دولة، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث الرياضي الدولي.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى توفير أعلى معايير الإقامة للرياضيين والمدربين والإداريين، حيث تم اختيار الفنادق وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة لضمان راحة جميع المشاركين. وستعمل اللجنة على تقديم خدمات متميزة تشمل الوجبات الصحية، ومرافق التدريب، وخدمات النقل إلى مواقع المنافسات.
وجاءت قائمة الفنادق التي وقع الاختيار عليها كالتالي: فندق ذا آرت، فندق ويندهام، فندق ذا كي، فندق جولدن توليب، فندق ذا سفن، فندق سيتي سنتر، فندق ديفا، فندق آرمان، فندق المنزل، فندق IBIS ، فندق رامي بالاس، فندق فراسر سويتس، فندق رامي جاردن، فندق سويس بيل السيف، فندق جلف كورت، فندق أورنج سويتس، فندق رامادا المنامة، فندق جلف، نوفوتيل، فندق سويس بيل، وفندق لي ميريديان.
عبرت اللجنة التنفيذية عن سعادتها بالنجاح في جذب هذا العدد الكبير من المشاركين، مشيرًا إلى أن اختيار الفنادق المتميزة يعكس التزامنا بتوفير تجربة استثنائية لجميع الوفود، نحن نتطلع إلى تنظيم حدث رياضي يليق بمملكة البحرين ويحقق الأهداف المرجوة
تستمر اللجنة المنظمة في الإعداد للحدث، مع التركيز على تفاصيل الخدمات اللوجستية والتأكد من توفير جميع احتياجات المشاركين.
MENAFN11102024000055011008ID1108771680
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.