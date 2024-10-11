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منتخب البحرين البارالمبي يواصل الاستعدادات.. إيمان:الدورة فرصة حقيقية للاحتكاك وبناء جيل من الرياضيين

10/11/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬البارالمبي‭ ‬استعداداته‭ ‬المكثفة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬اليومية‭ ‬للاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬المقرر‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويشارك‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬البارالمبي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية‭ ‬والريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬موزعين‭ ‬كالتالي‭: ‬12‭ ‬لاعبًا‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ (‬6‭ ‬لاعبات‭ ‬و6‭ ‬لاعبين‭) ‬و3‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ (‬لاعبة‭ ‬واحدة‭ ‬و2‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭).‬

وقالت‭ ‬إيمان‭ ‬حسن‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬باللجنة‭ ‬البارالميبية‭ ‬البحرينية‭: ‬‮«‬تتشرف‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬استعدادات‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب،‭ ‬حيث‭ ‬يتولى‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية،‭ ‬وعلي‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة،‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحضيرات‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬حسن‭: ‬‮«‬يكثف‭ ‬المنتخب‭ ‬استعداداته‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬اليومية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬المخصصة‭ ‬والصالة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬المعدة‭ ‬لإعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬المهمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجهوزية‭ ‬الكاملة‭ ‬والاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والواسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬طاقم‭ ‬فني‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬مدربين‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬لعبتي‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية‭ ‬والريشة‭ ‬الطائرة‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بوجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبطالنا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المنتخب،‭ ‬مثل‭ ‬بطلة‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬زينة‭ ‬البلوشي،‭ ‬والبطل‭ ‬أحمد‭ ‬نوح‭ ‬بطل‭ ‬الجري‭ ‬على‭ ‬الكراسي،‭ ‬والبطل‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬والقرص،‭ ‬والبطل‭ ‬فاطمة‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬لعبتي‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬والقرص‭. ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬البطلة‭ ‬زينب‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المدرسية‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬إيمان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تُعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬للاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬للاحتكاك‭ ‬والمنافسة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬بداية‭ ‬لصناعة‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭.‬

واختتمت‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬رياضي‭ ‬مشرف،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‮»‬‭.‬



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