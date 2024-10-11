منتخب البحرين البارالمبي يواصل الاستعدادات.. إيمان:الدورة فرصة حقيقية للاحتكاك وبناء جيل من الرياضيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواصل منتخب البحرين البارالمبي استعداداته المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، وذلك من خلال التدريبات اليومية للاعبين واللاعبات المقرر مشاركتهم في الدورة التي تحتضنها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري.
ويشارك منتخب البحرين البارالمبي في منافسات ألعاب القوى البارالمبية والريشة الطائرة، حيث وقع الاختيار على 15 لاعبا ولاعبة موزعين كالتالي: 12 لاعبًا في ألعاب القوى (6 لاعبات و6 لاعبين) و3 لاعبين في الريشة الطائرة (لاعبة واحدة و2 من اللاعبين).
وقالت إيمان حسن المدير الفني باللجنة البارالميبية البحرينية: «تتشرف اللجنة البارالمبية بالإشراف على جميع استعدادات لاعبي المنتخب، حيث يتولى الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية، وعلي الماجد، الأمين العام للجنة، متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات».
وأضافت حسن: «يكثف المنتخب استعداداته للبطولة من خلال التدريبات اليومية على مدار الأسبوع في الملاعب المخصصة والصالة الرياضية، وذلك وفق الخطة المعدة لإعداد اللاعبين واللاعبات لهذه المشاركة المهمة، وذلك بهدف الوصول إلى الجهوزية الكاملة والاستعداد الأمثل لتمثيل المملكة بأفضل صورة والمنافسة على تحقيق أفضل المراكز في ظل المشاركة الكبيرة والواسعة من مختلف دول العالم».
ويشرف على المنتخب طاقم فني مكون من 8 مدربين موزعين على لعبتي ألعاب القوى البارالمبية والريشة الطائرة.
وتابعت: «نفخر بوجود عدد من أبطالنا من ذوي العزيمة في المنتخب، مثل بطلة دفع الجلة زينة البلوشي، والبطل أحمد نوح بطل الجري على الكراسي، والبطل سيد حسين أحمد في دفع الجلة والقرص، والبطل فاطمة السيد في لعبتي دفع الجلة والقرص. كما تشارك البطلة زينب محمد في لعبة الريشة الطائرة مع مجموعة من اللاعبين الذين تم اختيارهم من البطولات المدرسية».
وشددت إيمان على أن هذه البطولة تُعدّ فرصة حقيقية للاعبين الناشئين للاحتكاك والمنافسة، وتعتبر بداية لصناعة جيل جديد من الرياضيين، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للجنة البارالمبية.
واختتمت بالقول «نسعى من خلال هذه البطولة إلى إبراز رياضة ذوي العزيمة في مملكة البحرين وتحقيق إنجاز رياضي مشرف، وتحقيق مراكز متقدمة».
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