تنسيق متواصل مع لجنة السكرتارية..عاشوري:تحديد فنادق الألعاب المدرسية الدولية.. والتسكين وفق الدول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬رفع‭ ‬نسق‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬كل‭ ‬المتطلبات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للاستحقاق‭ ‬المدرسي‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬وعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬وذلك‭ ‬سعياً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجهوزية‭ ‬الكاملة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تأمين‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكتنا‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭.‬

موضحا‭ ‬أن‭ ‬لجنته‭ ‬قامت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬السكرتارية‭ ‬بحصر‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬وعدد‭ ‬الرياضيين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بجانب‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬سيتنافسون‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رسم‭ ‬خارطة‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬السكن‭ ‬لكل‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬بأعدادها‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬والأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والحكام‭ ‬ولجان‭ ‬الاحتكام‭ ‬وضيوف‭ ‬المملكة،‭ ‬بجانب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مواعيد‭ ‬وصول‭ ‬الوفود‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬ومواعيد‭ ‬مغادرتها‭ ‬لإجراء‭ ‬اللازم‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬أمور‭ ‬السكن‭.‬

وتابع‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الفنادق‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬بالدورة‭ ‬العالمية‭ ‬مؤخراً‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الأعداد‭ ‬المتوقع‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تسكينهم‭ ‬وفق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬العالمية‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬كل‭ ‬احتياجات‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تسكين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وفق‭ ‬الدول‭ ‬بحيث‭ ‬يخصص‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬مشاركة‭ ‬فندق‭ ‬معين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الوفد،‭ ‬وأن‭ ‬غالبية‭ ‬الفنادق‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬عليها‭ ‬الاختيار‭ ‬هي‭ ‬ضمن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬وقريبة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المنافسات‭.‬

وأضاف‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬الفنادق‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬أمور‭ ‬كل‭ ‬المشاركين‭ ‬وإرشادهم‭ ‬وتذليل‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬وبصورة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬الدورة‭ ‬المدرسية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬المشاركين‭ ‬ولضمان‭ ‬راحة‭ ‬الوفود‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬وسمعة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬الرياضية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬تنسيقية‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬جميع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وكذلك‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬العمل‭ ‬والتنظيم،‭ ‬بجانب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬فنادق‭ ‬الدورة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬التجهيزات‭ ‬وحجز‭ ‬القاعات‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬جميع‭ ‬مرافق‭ ‬الفندق‭.‬