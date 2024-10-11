تنسيق متواصل مع لجنة السكرتارية..عاشوري:تحديد فنادق الألعاب المدرسية الدولية.. والتسكين وفق الدول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عبدالرضا عاشوري رئيس لجنة السكن بدورة الألعاب المدرسية الدولية التي تحتضنها المملكة الشهر الجاري برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، رفع نسق عمل اللجنة وذلك من أجل تأمين كل المتطلبات والاحتياجات وفق خطة اللجنة المنظمة العليا للاستحقاق المدرسي وبما يتماشى وعمل اللجنة التنفيذية برئاسة علي عيسى إسحاقي وذلك سعياً للوصول إلى الجهوزية الكاملة قبل انطلاقة المنافسات العالمية بشكل رسمي وبما يضمن تأمين النجاح التنظيمي الذي تتميز به مملكتنا خلال استضافتها للاستحقاقات الرياضية المختلفة.
موضحا أن لجنته قامت بالتنسيق مع لجنة السكرتارية بحصر الدول المشاركة وعدد الرياضيين المشاركين في الدورة بجانب الرياضات التي سيتنافسون فيها من أجل رسم خارطة عمل لجنة السكن والتي تهدف إلى تأمين السكن لكل الوفود المشاركة بأعدادها المختلفة من الرياضيين والأجهزة الفنية والحكام ولجان الاحتكام وضيوف المملكة، بجانب التعرف على مواعيد وصول الوفود إلى البحرين ومواعيد مغادرتها لإجراء اللازم فيما يخص أمور السكن.
وتابع قوله إنه تم زيادة عدد الفنادق المخصصة للمشاركين بالدورة العالمية مؤخراً بناء على الأعداد المتوقع وصولها إلى البحرين وبما يضمن تسكينهم وفق الاشتراطات العالمية وبناء على خطة عمل اللجنة التنفيذية التي تسعى إلى تأمين كل احتياجات اللجان العاملة، مشيراً إلى أنه سيتم تسكين المشاركين في الدورة وفق الدول بحيث يخصص لكل دولة مشاركة فندق معين بناء على عدد الوفد، وأن غالبية الفنادق التي وقع عليها الاختيار هي ضمن محافظة العاصمة التي تحتوي على جميع الخدمات وقريبة من كل المنشآت التي ستحتضن المنافسات.
وأضاف سيتم توزيع أعضاء اللجنة على الفنادق المخصصة للمشاركين في دورة الألعاب المدرسية العالمية وذلك من أجل تسهيل أمور كل المشاركين وإرشادهم وتذليل كل الصعوبات، مشدداً على وجود أعضاء اللجنة وبصورة دائمة في فنادق الدورة المدرسية للوقوف على جميع احتياجات المشاركين ولضمان راحة الوفود بالصورة التي تليق باسم وسمعة المملكة في استضافتها الرياضية، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات تنسيقية مع أعضاء اللجنة بهدف تأمين جميع الاحتياجات وكذلك لضمان انسيابية العمل والتنظيم، بجانب عقد اجتماعات مع مسؤولي فنادق الدورة للوقوف على التجهيزات وحجز القاعات لعقد اجتماعات الوفود المشاركة إضافة إلى استخدام جميع مرافق الفندق.
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