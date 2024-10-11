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إسحاقي يقف على استعدادات لجنة المواصلات بالدورة

10/11/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬نادر‭ ‬جمالي‭ ‬لمتابعة‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭.‬

وناقش‭ ‬المجتمعون‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بخدمات‭ ‬المواصلات،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬تقريرًا‭ ‬شاملاً‭ ‬حول‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التحديثات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفنادق‭ ‬ومواعيد‭ ‬وصول‭ ‬الوفود،‭ ‬وتم‭ ‬تأكيد‭ ‬جاهزية‭ ‬الحافلات‭ ‬والمركبات‭ ‬المخصصة‭ ‬لنقل‭ ‬الوفود‭.‬

وتم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنقل،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الجداول‭ ‬الزمنية‭ ‬لنقل‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والإداريين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المطار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬أماكن‭ ‬الإقامة‭ ‬وملاعب‭ ‬المنافسات‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تخصيص‭ ‬حافلات‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬لضمان‭ ‬راحتهم‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬احتياجاتها‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تأمين‭ ‬عدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬الحافلات‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬جميع‭ ‬الوفود،‭ ‬وتوفير‭ ‬سائقين‭ ‬مدربين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الاحترافية‭.‬

وتمت‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬التحضيرات،‭ ‬وتأكيد‭ ‬حجز‭ ‬وسائط‭ ‬النقل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشاحنات‭ ‬لنقل‭ ‬المعدات‭ ‬الرياضية‭. ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬لضمان‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحدث‭.‬

وأكد‭ ‬إسحاقي‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬لتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المناسبة‭ ‬يعد‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬وعلينا‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬واضحة‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬تشمل‭ ‬مواعيد‭ ‬نهائية‭ ‬لمتابعة‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬المواصلات‭. ‬

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