إسحاقي يقف على استعدادات لجنة المواصلات بالدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد علي عيسى إسحاقي رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) اجتماعًا مع لجنة المواصلات برئاسة الدكتور نادر جمالي لمتابعة آخر الاستعدادات المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية.
وناقش المجتمعون آخر الاستعدادات المتعلقة بخدمات المواصلات، حيث قدمت لجنة المواصلات تقريرًا شاملاً حول التقدم المحرز في التنسيق مع كل اللجان العاملة والوقوف على آخر التحديثات المتعلقة بالفنادق ومواعيد وصول الوفود، وتم تأكيد جاهزية الحافلات والمركبات المخصصة لنقل الوفود.
وتم الاطلاع على خطة العمل المتعلقة بالنقل، والتي تشمل الجداول الزمنية لنقل اللاعبين والمدربين والإداريين من وإلى المطار، بالإضافة إلى التنقل بين أماكن الإقامة وملاعب المنافسات. كما تم تأكيد أهمية تخصيص حافلات لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان راحتهم.
واستعرضت اللجنة احتياجاتها لضمان سير العمل بكفاءة، بما في ذلك تأمين عدد كافٍ من الحافلات تلبي احتياجات جميع الوفود، وتوفير سائقين مدربين على مستوى عالٍ من الاحترافية.
وتمت مناقشة آخر المستجدات في التحضيرات، وتأكيد حجز وسائط النقل، بما في ذلك الشاحنات لنقل المعدات الرياضية. كما جرى التواصل مع مختلف الجهات لضمان تسهيل حركة النقل خلال فترة الحدث.
وأكد إسحاقي أهمية التنسيق بين جميع اللجان لتحقيق نجاح الدورة، قائلًا: «توفير وسائل النقل المناسبة يعد أمرًا أساسيًا لضمان راحة جميع المشاركين. نحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير الخدمات اللوجستية، وعلينا العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ذلك».
واختتم الاجتماع بوضع خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة، تشمل مواعيد نهائية لمتابعة التقدم في جميع مجالات المواصلات.
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