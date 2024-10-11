عصام عبدالله يحلل الجولات الأربع بدوري خالد بن حمدالشباب يستحق الصدارة في ظل انسجام المجموعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬والمحاضر‭ ‬القاري‭ ‬أن‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬سارت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وفي‭ ‬نسق‭ ‬تصاعدي‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬لجولة‭ ‬أخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الانسجام‭ ‬الواضح‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬استحق‭ ‬الصدارة‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬بسبب‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

وقدم‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬تحليلاً‭ ‬موسعاً‭ ‬وشاملاً‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬للجولات‭ ‬الأربع‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الفرق‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬بسبب‭ ‬ابتداء‭ ‬الدوري‭ ‬مباشرة،‭ ‬مع‭ ‬ملاحظة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الفرق‭ ‬فقط‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬مما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬اختلاف‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬بينهم،‭ ‬موكداً‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬الفرق‭ ‬سيكون‭ ‬أفضل‭ ‬ومميزا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭ ‬إن‭ ‬استمر‭ ‬الدوري‭ ‬دون‭ ‬توقف‭. ‬





وأشار‭ ‬المحاضر‭ ‬القاري‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬الدوري‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬سوف‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬بعض‭ ‬الفرق،‭ ‬وكذلك‭ ‬أداء‭ ‬وانسجام‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وفي‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬سيخدم‭ ‬بعض‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬كثرت‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفها،‭ ‬وسيمنح‭ ‬فرصة‭ ‬لمراجعة‭ ‬تدني‭ ‬النتائج‭ ‬وتحسين‭ ‬أوضاعها‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬القادمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الدوري‭ ‬يتيح‭ ‬صعود‭ ‬8‭ ‬فرق‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬ويمنح‭ ‬المجال‭ ‬للتعويض‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

أداء‭ ‬متميز‭ ‬لفرق‭ ‬الشباب‭ ‬والنجمة‭ ‬والأهلي‭ ‬

وبيّن‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬الثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬الأولى‭ ‬قدموا‭ ‬مستوى‭ ‬متميزاً‭ ‬ومستوى‭ ‬عالياً‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬المتصدر‭ ‬استحق‭ ‬الصدارة‭ ‬بأداء‭ ‬ومستوى‭ ‬عال،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬استقرار‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬بعض‭ ‬لاعبيه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬كثيراً‭ ‬بسبب‭ ‬انسجام‭ ‬وتجانس‭ ‬المجموعة،‭ ‬يليه‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ ‬والأهلي‭ ‬اللذان‭ ‬يتساويان‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬النقاط‭ ‬ويتصارعان‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬الصدارة‭.‬

وتابع‭: ‬استعاد‭ ‬النجمة‭ ‬توازنه‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عودة‭ ‬حارسه‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

إمكانيات‭ ‬كبيرة

وقال‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬إن‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬يمتلك‭ ‬إمكانيات‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عودة‭ ‬لاعبه‭ ‬أحمد‭ ‬حسين،‭ ‬وتألق‭ ‬نجمه‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة،‭ ‬والتواجد‭ ‬ضمن‭ ‬الفرق‭ ‬الـ4‭ ‬الكبار،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الدير‭ ‬وهزيمته‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬أهداف‭.‬

خامات‭ ‬شبابية‭ ‬

وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬توبلي‭ ‬يمتلك‭ ‬خامات‭ ‬شبابية‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحارس‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحدي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالجليل‭ ‬الذين‭ ‬أضافوا‭ ‬قوة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬حظوظهم‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬ضمن‭ ‬الفرق‭ ‬6‭ ‬الأولى‭.‬

مزيج‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬الشباب‭ ‬والخبرة‭ ‬

وأوضح‭ ‬المحاضر‭ ‬القاري‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬ظهر‭ ‬بأداء‭ ‬جيد‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عودة‭ ‬الأخوين‭ ‬محمود‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬حظوظ‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الفرق‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬امتلاكه‭ ‬مزيج‭ ‬الخبرة‭ ‬والشباب‭ ‬بين‭ ‬عناصره،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الجولات‭.‬

مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬

أكد‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬تدني‭ ‬النتائج‭ ‬وتواجده‭ ‬في‭ ‬مؤخّرة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬وأمام‭ ‬المدرب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬عاتقه،‭ ‬وعمل‭ ‬كبير‭ ‬لإعادة‭ ‬الثقة‭ ‬للاعبيه،‭ ‬مستثمرًا‭ ‬العناصر‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تصنع‭ ‬الفارق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬السوبر،‭ ‬انعكسا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭.‬

انتقالات‭ ‬مؤثرة

وأوضح‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬عانى‭ ‬بانتقال‭ ‬أهم‭ ‬لاعبيه‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وهم‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬حسين‭ ‬القطري،‭ ‬وحسين‭ ‬فخر،‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬الأهلي،‭ ‬مما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬وانسجام‭ ‬الفريق،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬انتقال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فريق،‭ ‬وأن‭ ‬المدرب‭ ‬رائد‭ ‬المرزوق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬بالاتفاق،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الفريق‭ ‬وعودته‭ ‬إلى‭ ‬وضعه‭ ‬الطبيعي‭ ‬كما‭ ‬شاهدنا‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬الدير‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لحظات‭ ‬اللقاء‭.‬

عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬

وأشار‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬البديل‭ ‬الناجح‭ ‬والعناصر‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الفوز،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬وجعل‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬بينما‭ ‬سماهيج‭ ‬ظهر‭ ‬مختلفاً‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عودة‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬منهم‭ ‬لاعبه‭ ‬أحمد‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الماضية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬سماهيج‭ ‬فريق‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬في‭ ‬الاداء،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭.‬

متفاوت‭ ‬المستوى

ووصف‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالمتقلب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفاوت‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬لأخرى،‭ ‬فالاتحاد‭ ‬لديه‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الجيدة‭ ‬أمثال‭ ‬خالد‭ ‬محمد،‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر،‭ ‬ومهدي‭ ‬علي،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يستطيع‭ ‬المنافسة‭ ‬ضمن‭ ‬الـ8‭ ‬الفرق‭ ‬الأولى‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬القادم،‭ ‬وفعلها‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬عبدالله‭ ‬العميري‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬الصعوبات‭ ‬واستغلال‭ ‬إمكانيات‭ ‬لاعبيه‭.‬

اللاعبون‭ ‬المتميزون‭ ‬

وعن‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬برزوا‭ ‬مع‭ ‬فرقهم‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬قال‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭: ‬كثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬برزوا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬وساعدوا‭ ‬فرقهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬منهم‭: ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬قاسم‭ ‬الشويخ‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب،‭ ‬وكذلك‭ ‬لاعبي‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬ومحمد‭ ‬حميد،‭ ‬ولاعب‭ ‬باربار‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬ولاعبي‭ ‬توبلي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحدي،‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬الفلاحي،‭ ‬وحسين‭ ‬علي،‭ ‬وأخيراً‭ ‬لاعبا‭ ‬التضامن‭ ‬أحمد‭ ‬عباس،‭ ‬وعلي‭ ‬رضا‭.‬