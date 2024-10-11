عصام عبدالله يحلل الجولات الأربع بدوري خالد بن حمدالشباب يستحق الصدارة في ظل انسجام المجموعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عصام عبدالله المدرب الوطني والمحاضر القاري أن الجولات الأربع في دوري خالد بن حمد سارت بشكل جيد، وفي نسق تصاعدي من جولة لجولة أخرى، وذلك بسبب الانسجام الواضح بين اللاعبين، لافتاً إلى أن فريق الشباب استحق الصدارة بكل جدارة واستحقاق بسبب فوزه في جميع الجولات الأربع من الدور التمهيدي.
وقدم المدرب الوطني تحليلاً موسعاً وشاملاً لملحق «أخبار الخليج الرياضي» للجولات الأربع من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد.
وأوضح المدرب الوطني أن بعض الفرق لم تكن في المستوى المطلوب بسبب ابتداء الدوري مباشرة، مع ملاحظة أن بعض الفرق فقط شاركت في كأس السوبر مما نتج عنه اختلاف مستوى الأداء بينهم، موكداً في السياق ذاته أن أداء الفرق سيكون أفضل ومميزا في المباريات القادمة إن استمر الدوري دون توقف.
وأشار المحاضر القاري الى أن توقف الدوري مدة طويلة سوف يؤثر على مستوى بعض الفرق، وكذلك أداء وانسجام اللاعبين، وفي جانب آخر سيخدم بعض الفرق التي كثرت الإصابات في صفوفها، وسيمنح فرصة لمراجعة تدني النتائج وتحسين أوضاعها في الفترات القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن نظام الدوري يتيح صعود 8 فرق للدور الرئيسي ويمنح المجال للتعويض وتحسين أدائهم في الجولات المتبقية من الدور التمهيدي.
أداء متميز لفرق الشباب والنجمة والأهلي
وبيّن عصام عبدالله أن الثلاثة فرق الأولى قدموا مستوى متميزاً ومستوى عالياً خلال الجولات الماضية، وأشار إلى أن فريق الشباب المتصدر استحق الصدارة بأداء ومستوى عال، علاوة على أن الفريق يعيش في فترة استقرار على الرغم من انتقال بعض لاعبيه الموسم الماضي، إلا أنه لم يتأثر كثيراً بسبب انسجام وتجانس المجموعة، يليه في المستوى فريقا النجمة والأهلي اللذان يتساويان في مجموع النقاط ويتصارعان على خطف الصدارة.
وتابع: استعاد النجمة توازنه مؤخراً في ظل عودة حارسه محمد عبدالحسين بفوزه الكبير في الجولة الماضية، بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس السوبر البحريني لكرة اليد.
إمكانيات كبيرة
وقال عصام عبدالله إن فريق التضامن يمتلك إمكانيات كبيرة جداً هذا الموسم في ظل عودة لاعبه أحمد حسين، وتألق نجمه علي رضا، مبيناً أن الفريق قادر على تقديم الأفضل مما كان عليه في الجولات السابقة، والتواجد ضمن الفرق الـ4 الكبار، وخصوصاً بعد المستوى الذي قدمه أمام نظيره الدير وهزيمته بفارق 10 أهداف.
خامات شبابية
وأكد المدرب الوطني أن فريق توبلي يمتلك خامات شبابية في صفوفه هذا الموسم، وذلك بعد انضمام اللاعبين الحارس عبدالله الزيمور، عبدالرحمن الحدي، محمد عبدالجليل الذين أضافوا قوة إلى الفريق، ما يجعل حظوظهم كبيرة في التواجد ضمن الفرق 6 الأولى.
مزيج بين عناصر الشباب والخبرة
وأوضح المحاضر القاري أن فريق باربار ظهر بأداء جيد عن الموسم الماضي في ظل عودة الأخوين محمود وعلي عبدالقادر، ما يعزز حظوظ الفريق في التواجد في مصاف الفرق الأولى في ظل امتلاكه مزيج الخبرة والشباب بين عناصره، مبيناً أن إصابة علي عبدالقادر ستؤثر على مستوى الفريق في قادم الجولات.
مهمة صعبة
أكد عصام عبدالله أن فريق الدير ليس هو الفريق الذي ظهر في العام الماضي، بسبب تدني النتائج وتواجده في مؤخّرة الترتيب العام، وأمام المدرب عبدالرحمن محمد مهمة صعبة على عاتقه، وعمل كبير لإعادة الثقة للاعبيه، مستثمرًا العناصر الكبيرة التي يمتلكها ومن شأنها أن تصنع الفارق، مؤكداً في السياق ذاته أن خسارة الفريق الدوري العام الماضي، إضافة إلى خروجه من كأس السوبر، انعكسا على أداء المجموعة في الجولات الماضية.
انتقالات مؤثرة
وأوضح عصام عبدالله أن الاتفاق عانى بانتقال أهم لاعبيه خلال الموسم الماضي وهم النجم محمد حميد، حسين القطري، وحسين فخر، الذين انتقلوا إلى الأهلي، مما أثر على أداء وانسجام الفريق، موضحاً أن انتقال مثل هذه العناصر يؤثر على أي فريق، وأن المدرب رائد المرزوق قادر على العودة بالاتفاق، وتحسين جودة الفريق وعودته إلى وضعه الطبيعي كما شاهدنا بتحقيق فوزه الصعب أمام منافسه الدير في آخر لحظات اللقاء.
عدم الاستقرار
وأشار عصام عبدالله إلى أن فريق البحرين لا يمتلك البديل الناجح والعناصر المؤثرة التي تمكن الفريق من الفوز، ما انعكس على النتائج وجعل الفريق في المركز الأخير من 4 هزائم متتالية، بينما سماهيج ظهر مختلفاً عن العام الماضي في ظل عودة بعض اللاعبين إلى صفوفه منهم لاعبه أحمد عباس الذي يقدم أداء لافتاً في المواجهات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن سماهيج فريق غير مستقر في الاداء، وهذا ما ظهر عليه في بعض المباريات.
متفاوت المستوى
ووصف عصام عبدالله فريق الاتحاد بالمتقلب في هذا الموسم من خلال تفاوت المستوى الذي يقدمه الفريق من مباراة لأخرى، فالاتحاد لديه بعض العناصر الجيدة أمثال خالد محمد، وعلي جعفر، ومهدي علي، مبيناً أن الفريق يستطيع المنافسة ضمن الـ8 الفرق الأولى والتأهل للدور القادم، وفعلها مدرب الفريق عبدالله العميري بالتغلب على الصعوبات واستغلال إمكانيات لاعبيه.
اللاعبون المتميزون
وعن سؤاله عن اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم في الجولات الأربع الماضية قال عصام عبدالله: كثير من اللاعبين برزوا في المباريات السابقة، وساعدوا فرقهم في تحقيق الفوز منهم: أحمد رضا، جاسم خميس، قاسم الشويخ بنادي الشباب، وكذلك لاعبي النجمة محمد عبدالحسين، حسن السماهيجي، إضافة إلى لاعبي الأهلي علي عيد، ومحمد حميد، ولاعب باربار علي عبدالقادر، ولاعبي توبلي عبدالرحمن الحدي، السيد محمود الفلاحي، وحسين علي، وأخيراً لاعبا التضامن أحمد عباس، وعلي رضا.
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