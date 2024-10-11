إسبانيا لانتزاع الصدارة والبرتغال لمواصلة العلامة الكاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

إشبيلية‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسعى‭ ‬إسبانيا،‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب،‭ ‬إلى‭ ‬انتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬الدنمارك‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬اشبيلية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وتطمح‭ ‬البرتغال‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬بولندا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

يأمل‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوتهم‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬أحرزوا‭ ‬لقبها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬كرواتيا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

واستهلت‭ ‬اسبانيا‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مخيب‭ ‬امام‭ ‬مضيفتها‭ ‬صربيا‭ ‬التي‭ ‬تستقبلها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقسو‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬سويسرا‭ ‬4‭-‬1‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬لعبت‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬20‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬مدافعها‭ ‬روبان‭ ‬لو‭ ‬نورمان‭.‬

وتحتل‭ ‬إسبانيا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬الدنمارك‭ ‬المتصدرة‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭.‬

وتدخل‭ ‬إسبانيا‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تتويجها‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬رودري‭ ‬ومدافع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬وجناح‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس،‭ ‬لكنها‭ ‬تستعيد‭ ‬خدمات‭ ‬قائدها‭ ‬مهاجم‭ ‬ميلان‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭.‬

وكان‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬مزايا‭ ‬موراتا‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المهاجمين‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬إنه‭ ‬أيضًا‭ ‬قائد‭ ‬رائع،‭ ‬يوحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬كثيرًا،‭ ‬إنه‭ ‬سخي‭ ‬جدا،‭ ‬ويضع‭ ‬مصلحة‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يحترمه‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ويحبه‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بأكمله،‭ ‬فهو‭ ‬يساهم‭ ‬كثيرًا‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬غياب‭ ‬رودري‭ ‬المصاب‭ ‬بالرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬وسيبتعد‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬لا‭ ‬روخا‭ ‬‮«‬رودري‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تعويضه،‭ ‬فهو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مركزه‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬سوء‭ ‬حظه‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬لاعبون‭ ‬آخرون‭ ‬يمكنهم‭ ‬إظهار‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الكاملة،‭ ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬هادئ‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وتدرك‭ ‬إسبانيا‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬مهمتها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬الدنمارك‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬مباراتيها‭ ‬الأوليين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭ ‬لارس‭ ‬كنودسن،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬فوزين‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬سويسرا‭ ‬وصربيا‭ (‬2-0‭) ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكها‭.‬

لكن‭ ‬مدافع‭ ‬الدنمارك‭ ‬راسموس‭ ‬كريستنسن‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬إسبانيا‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬أخرى‭ ‬تنتظرنا‮»‬‭. ‬وتتفوق‭ ‬إسبانيا‭ ‬تاريخيا‭ ‬على‭ ‬الدنمارك‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرسمية‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬أمامها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬وكانت‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬1994،‭ ‬مقابل‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬واحد‭. ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تلعب‭ ‬صربيا‭ ‬مع‭ ‬سويسرا‭ ‬وكلاهما‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬التعويض‭ ‬عقب‭ ‬سقوطهما‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬الدنمارك‭ ‬وإسبانيا‭.‬

فوز‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬للبرتغال؟‭ ‬

وتخوض‭ ‬البرتغال،‭ ‬بطلة‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬موسم‭ ‬2018‭-‬2019،‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وواصل‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيس‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬القائد‭ ‬المخضرم‭ ‬نجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬أنقذه‭ ‬من‭ ‬الإحراج‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬88‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬132‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬212‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬وإلى‭ ‬901‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخب‭.‬

ودخل‭ ‬رونالدو‭ ‬بديلا‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مكان‭ ‬مهاجم‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬بيدرو‭ ‬نيتو،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬أساسيا‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬أيضا‭.‬

سجل‭ ‬‮«‬سي‭ ‬آر‭ ‬7‮»‬‭ ‬مجموع‭ ‬769‭ ‬هدفا‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬دافع‭ ‬عنها،‭ ‬نصفها‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬بينما‭ ‬توزعت‭ ‬بقية‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬لعبه‭ ‬في‭ ‬سبورتينغ‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬وناديه‭ ‬الحالي‭ ‬النصر‭.‬

ويتطلع‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬905‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عتبة‭ ‬الـ1000‭ ‬هدف،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬صرّح‭ ‬سابقا‭ ‬‮«‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬تأتي‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬كما‭ ‬تعلم‭. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أحطم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬إنها‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬تطاردني‭. ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭. ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬هو‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تطمح‭ ‬كرواتيا،‭ ‬الوصيفة،‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬اسكتلندا‭ ‬الجريحة‭ ‬بخسارتين‭ ‬متتاليتين‭.‬