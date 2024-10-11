الأرجنتين تواصل نزيف النقاط والبرازيل تنعش آمالها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مونتيفيديو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصلت‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم،‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بسقوطها‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬أنعشت‭ ‬البرازيل‭ ‬آمالها‭ ‬بفوز‭ ‬قاتل‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماتورين‭ ‬الفنزويلية‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬وضع‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬لاستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭.‬

وتسببت‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬جانبية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬دربكة‭ ‬أمام‭ ‬مرمى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض،‭ ‬بعدما‭ ‬أبعد‭ ‬الحارس‭ ‬الكرة‭ ‬فارتدت‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬جوردان‭ ‬أوسوريو‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬نيكولاس‭ ‬أوتاميندي‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ ‬مفتتحا‭ ‬التسجيل‭.‬

لكن‭ ‬الأداء‭ ‬القتالي‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬فنزويلا‭ ‬أمام‭ ‬جماهيرها‭ ‬المحلية‭ ‬تُرجم‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬قابل‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬سالومون‭ ‬روندون‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬إيفرسون‭ ‬سوتيلدو‭ ‬برأسية‭ ‬قوية‭ ‬فوق‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬خيرونيمو‭ ‬رولي‭. ‬ولعب‭ ‬الأخير‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس،‭ ‬الموقوف‭ ‬مباراتين‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬بذيئة‭ ‬وصفعه‭ ‬كاميرا‭ ‬التصوير‭ ‬خلال‭ ‬مباراتي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬مع‭ ‬تشيلي‭ ‬وكولومبيا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وتألق‭ ‬رولي،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الأرجنتين‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬محققة،‭ ‬فيما‭ ‬أهدر‭ ‬ميسي،‭ ‬نجم‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لمنح‭ ‬التقدم‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬رودريغو‭ ‬دي‭ ‬بول‭ ‬فلعبها‭ ‬بيمناه‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬رافايل‭ ‬رومو‭ ‬أبعدها‭ ‬إلى‭ ‬ركنية‭ (‬73‭).‬

وفشلت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬فاكتفت‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أبقتها‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬وعلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬2026‭ ‬بعدما‭ ‬رفعت‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬مستغلة‭ ‬خسارة‭ ‬مطاردتها‭ ‬المباشرة‭ ‬كولومبيا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬بوليفيا‭ ‬0‭-‬1‭ ‬سجله‭ ‬ميغيل‭ ‬تيرسيروس‭ ‬‮«‬ميغيليتو‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إل‭ ‬ألتو‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬حوالي‭ ‬4150‭ ‬مترا‭ ‬فوق‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭.‬

فوز‭ ‬قاتل‭ ‬للبرازيل‭ ‬

وأنعشت‭ ‬البرازيل‭ ‬آمالها‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬عندما‭ ‬قلبت‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬وخطفت‭ ‬منها‭ ‬فوزا‭ ‬قاتلا‭ ‬2‭-‬1‭.‬

ووجدت‭ ‬البرازيل‭ ‬التي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬صفوفها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬أبرزها‭ ‬نجما‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬وإيدر‭ ‬ميليتاو‭ ‬وحارس‭ ‬مرمى‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر،‭ ‬نفسها‭ ‬متخلفة‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬سجله‭ ‬المهاجم‭ ‬إدواردو‭ ‬فارغاس‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬فوق‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬إيدرسون‭ (‬2‭).‬

وانتظرت‭ ‬البرازيل‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬فوزها‭ ‬الرابع‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مبارياتها‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ (‬4‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادل‭ ‬واحد‭)‬،‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل،‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬أيضا‭ ‬لمهاجم‭ ‬بوتافوغو‭ ‬إيغور‭ ‬جيزوس‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬سافينيو‭.‬

ونجح‭ ‬المهاجم‭ ‬الآخر‭ ‬لبوتافوغو‭ ‬لويز‭ ‬هنريكي،‭ ‬بديل‭ ‬سافينيو،‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬حافة‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬تعادلت‭ ‬الإكوادور‭ ‬مع‭ ‬الباراغواي‭ ‬سلبا‭.‬

وتراجعت‭ ‬الإكوادور‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬للباراغواي‭ ‬الثامنة‭.‬

وتقام‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬فتلعب‭ ‬الارجنتين‭ ‬مع‭ ‬بوليفيا،‭ ‬والبرازيل‭ ‬مع‭ ‬البيرو،‭ ‬وكولومبيا‭ ‬مع‭ ‬تشيلي،‭ ‬والأوروغواي‭ ‬مع‭ ‬الإكوادور،‭ ‬والباراغواي‭ ‬مع‭ ‬فنزويلا‭.‬